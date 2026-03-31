Dom Wojciecha Modesta Amaro i Małgorzaty Rozenek tanieje. Posiadłość w Wilanowie kosztuje miliony!

Warszawski Wilanów słynie z niezwykle drogich nieruchomości. Jednym z luksusowych, reprezentatywnych budynków w tej dzielnicy jest dom stworzony od podstaw przez popularnego telewizyjnego kucharza i jego żonę. Wojciech Modest Amaro zmienił jednak całkowicie swoje życie po głębokiej przemianie duchowej i wyjechał z Agnieszką na prowincję. Rezydencję przez kilka lat zajmowali też Radosław i Małgorzata Majdanowie, traktując ją jako lokum przejściowe. Obecnie ten wyjątkowy budynek szuka zamożnego kupca, który zechce zapłacić za niego konkretną kwotę.

Wilanowska rezydencja Amaro była domem dla Rozenek-Majdan

Prezenterka znana widzom z formatu "Perfekcyjna pani domu" wspólnie z byłym piłkarzem postanowiła uwić sobie tymczasowe gniazdko w prestiżowej części stolicy. Wybór padł na 300-metrową posiadłość z ogromnym tarasem oraz basenem, którą wcześniej pieczołowicie zaprojektował Wojciech Modest Amaro ze swoją żoną. Gwiazda telewizji postawiła na pełną rearanżację przestrzeni w klasycznym amerykańskim stylu, dodając do wyposażenia niestandardowe elementy, w tym chociażby komorę hiperbaryczną. Rodzina mieszkała w takich warunkach przez blisko cztery lata, cierpliwie czekając na finał przeciągających się prac na ich własnej budowie.

Ogromna obniżka ceny. Ile trzeba zapłacić za willę?

Działający aktywnie w sieci agent nieruchomości zaprezentował niedawno aktualny wygląd dawnych włości Amaro i Majdanów. Przestrzeń zaaranżowana przez znaną parę nadal przyciąga uwagę swoim rozkładem i sporymi udogodnieniami. Potężne przeszklenia gwarantują świetne nasłonecznienie wszystkich pomieszczeń, a w jadalni dominuje stół w czarnym kolorze. Górna kondygnacja skrywa trzy osobne sypialnie, w tym główną połączoną z ogromną garderobą. Ofertę uzupełnia starannie zagospodarowany ogród z zewnętrznym basenem.

Znalezienie chętnego na tak luksusową posiadłość okazało się nie lada wyzwaniem, dlatego oferta wciąż dostępna jest na rynku. Pierwotnie za nieruchomość trzeba było zapłacić blisko jedenaście milionów złotych. Brak kupców wymusił jednak sporą korektę oczekiwań finansowych sprzedających. Zainteresowani nabyciem tej wyjątkowej wilanowskiej willi muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 9,8 miliona złotych.

Gdzie dziś mieszkają Wojciech Modest Amaro i Małgorzata Rozenek-Majdan?

Drogi dawnych lokatorów wilanowskiej rezydencji rozeszły się po różnych stronach okolic Warszawy. Małgorzata i Radosław ostatecznie sfinalizowali budowę 400-metrowego domu w prestiżowym Konstancinie-Jeziornej, dokąd przenieśli się z dziećmi po wielu miesiącach uciążliwych opóźnień inwestycyjnych. Z kolei pierwszy właściciel i projektant pierwotnych wnętrz całkowicie odciął się od stołecznego hałasu. Słynny kucharz wiedzie obecnie spokojne życie na łonie natury, zamieszkując katolicką farmę o nazwie Forgotten Fields.

