Eurowizja 2026 - PROWADZĄCY. Dziedziczka znanej marki gospodynią w Wiedniu. Kto jeszcze prowadzi show?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w wiedeńskiej Stadthalle. Fani długo wyczekiwali ogłoszenia, kto poprowadzi wyjątkową edycję wydarzenia, a w austriackiej prasie nie brakowało rozlicznych spekulacji. Ostatecznie, jedno z krążących w artykułach nazwisk potwierdziło się, zaś drugie - jest większym zaskoczeniem. Kim są prezenterzy?

Victoria Swarovski i Michael Ostrowski prowadzą Eurowizję 2026

Zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami, telewizja ORF na gospodynię show wybrała dziedziczkę słynnej marki biżuterii. 32-letnia Victoria Swarovski należy do znanego austriackiego rodu, jednak nie zarządza bezpośrednio rodzinnym imperium. Jest aktorką i piosenkarką, a także posiada własną markę modową. Ma też doświadczenie w roli prowadzącej telewizyjnych programów. W Niemczech została gospodynią "Let's Dance", które uprzednio wygrała.

Duet prowadzących Eurowizję uzupełnia aktor Michael Ostrowski. 53-latek to zaskoczenie, ponieważ nie pojawiał się w żadnych typowaniach co do potencjalnych partnerów dla Swarovski. Znany jest widzom przede wszystkim austriackich komedii, ale także ma doświadczenie jako prowadzący programy na żywo. Niedawno był gospodarzem gali Amadeus, najważniejszych nagród muzycznych w Austrii. Mimo polsko brzmiącego nazwiska, nie mamy informacji, by najbliżsi przodkowie Ostrowskiego byli Polakami. Prawdopodobnie nazwisko pochodzi z czasów zaborów lub wcześniejszych.

To pierwszy damsko-męski duet prowadzących Eurowizję od 2016 roku. Zdjęcia Victorii i Michaela znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"Stworzyliśmy koncepcję i potem szukaliśmy odpowiednich prowadzących - i znaleźliśmy! Victoria Swarovski i Michael Ostrowski są ekscytującym i wyjątkowym duetem. Oboje mają wielką pasję do Konkursu i są jego wspaniałymi ambasadorami, którzy swoim występem zostaną zapamiętani na długo" - przekazała dyrektorka programowa ORF, Stefanie Groiss-Horowitz.

Eurowizja 2026 - o konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w Wiedniu po zwycięstwie JJ-a z utworem "Wasted love". Stolica Austrii ugości widowisko po raz trzeci w jego historii po tym, jak w 2015 roku gościła również jego 60-lecie. Udział wezmą reprezentanci 35 państw - co jest najmniejszą frekwencją od 23 lat. Ma to związek z bojkotem pięciu krajów w obliczu dalszego udziału Izraela.