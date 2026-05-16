Kolejność występów w finale Eurowizji 2026. Pozycja i godzina show Alicji Szemplińskiej

Eurowizja 2026 wkracza w decydującą fazę, a Polska ma w niej swoją silną reprezentantkę. To nasza narodowa duma! Alicja Szemplińska swoim fenomenalnym wykonaniem utworu "Pray" podczas pierwszego półfinału zapewniła sobie miejsce w wielkim finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jej występ był jednym z najgłośniej komentowanych i zebrał fantastyczne recenzje w całej Europie. Fani już teraz zastanawiają się, czy artystka przygotowała na finałowe show jakieś niespodzianki, by jeszcze mocniej zapaść w pamięć widzom i jurorom.
Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. Kiedy wystąpi?
Pytanie o szanse Alicji Szemplińskiej na zwycięstwo rozgrzewa internet do czerwoności. Pozytywne opinie i wysokie noty po półfinale, które napływają z różnych krajów, dają ogromne nadzieje. Wielu ekspertów uważa, że nasza reprezentantka może zająć naprawdę wysoką pozycję w konkursie, który w tym roku odbywa się w Wiedniu. Kluczowa może okazać się nie tylko sama piosenka i występ, ale również pozycja na liście startowej. Aby nie przegapić tego historycznego momentu, koniecznie sprawdźcie, która w kolejności na scenie pojawi się Polka.
Eurowizja 2026 finał - KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW 16.05
Kolejność występów w finale Eurowizji 2026, który odbędzie się 16 maja, jest już znana! Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Dania, a całe show zamknie gospodarz, czyli Austria. A kiedy zobaczymy występ Polski? Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18. w kolejności. Jej występu należy spodziewać się około godziny 22:40. Pamiętajcie jednak, że transmisja na żywo rządzi się swoimi prawami, dlatego warto oglądać finał od samego początku, by niczego nie przegapić!
Oto pełna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:
- Dania - Søren Torpegaard Lund
- Niemcy - Sarah Engels
- Izrael - Noam Bettan
- Belgia - Essyla
- Albania - Alis
- Grecja - Akylas
- Ukraina - Leléka
- Australia - Delta Goodrem
- Serbia - Lavina
- Malta - Aidan
- Czechy - Daniel Zizka
- Bułgaria - Dara
- Chorwacja - LELEK
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer
- Francja - Monroe
- Mołdawia - Satoshi
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen
- Polska - Alicja Szemplińska
- Litwa - Lion Ceccah
- Szwecja - Felicia
- Cypr - Antigoni
- Włochy - Sal Da Vinci
- Norwegia - Jonas Lovv
- Rumunia - Alexandra Căpitănescu
- Austria - Cosmó
Eurowizja 2026 finał - gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA 16.05]
Gdzie oglądać finał Eurowizji 2026 i kibicować Alicji Szemplińskiej? Wszystko stanie się jasne już w sobotę, 16 maja. To właśnie wtedy poznamy zwycięzcę jubileuszowej, 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wielkie show rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP1, w serwisie TVP VOD oraz bez polskiego komentarza na oficjalnym kanale YouTube Eurovision Song Contest.