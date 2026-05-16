Kolejność występów w finale Eurowizji 2026. Pozycja i godzina show Alicji Szemplińskiej

Karina Mozolewska.
2026-05-16 20:47

Wielkie emocje przed finałem Eurowizji 2026! Alicja Szemplińska i jej piosenka "Pray" awansowały do ostatniego etapu konkursu w Wiedniu. Znamy już kolejność występów i wiemy, która na scenie pojawi się reprezentantka Polski. Czy jej pozycja startowa daje szansę na historyczne zwycięstwo? Sprawdź, o której godzinie oglądać występ Polski!

Eurowizja 2026 wkracza w decydującą fazę, a Polska ma w niej swoją silną reprezentantkę. To nasza narodowa duma! Alicja Szemplińska swoim fenomenalnym wykonaniem utworu "Pray" podczas pierwszego półfinału zapewniła sobie miejsce w wielkim finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jej występ był jednym z najgłośniej komentowanych i zebrał fantastyczne recenzje w całej Europie. Fani już teraz zastanawiają się, czy artystka przygotowała na finałowe show jakieś niespodzianki, by jeszcze mocniej zapaść w pamięć widzom i jurorom.

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. Kiedy wystąpi?

Pytanie o szanse Alicji Szemplińskiej na zwycięstwo rozgrzewa internet do czerwoności. Pozytywne opinie i wysokie noty po półfinale, które napływają z różnych krajów, dają ogromne nadzieje. Wielu ekspertów uważa, że nasza reprezentantka może zająć naprawdę wysoką pozycję w konkursie, który w tym roku odbywa się w Wiedniu. Kluczowa może okazać się nie tylko sama piosenka i występ, ale również pozycja na liście startowej. Aby nie przegapić tego historycznego momentu, koniecznie sprawdźcie, która w kolejności na scenie pojawi się Polka.

Eurowizja 2026 finał - KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW 16.05

Kolejność występów w finale Eurowizji 2026, który odbędzie się 16 maja, jest już znana! Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Dania, a całe show zamknie gospodarz, czyli Austria. A kiedy zobaczymy występ Polski? Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18. w kolejności. Jej występu należy spodziewać się około godziny 22:40. Pamiętajcie jednak, że transmisja na żywo rządzi się swoimi prawami, dlatego warto oglądać finał od samego początku, by niczego nie przegapić!

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Oto pełna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

  1. Dania - Søren Torpegaard Lund
  2. Niemcy - Sarah Engels
  3. Izrael - Noam Bettan
  4. Belgia - Essyla
  5. Albania - Alis
  6. Grecja - Akylas
  7. Ukraina - Leléka
  8. Australia - Delta Goodrem
  9. Serbia - Lavina
  10. Malta - Aidan
  11. Czechy - Daniel Zizka
  12. Bułgaria - Dara
  13. Chorwacja - LELEK
  14. Wielka Brytania - Look Mum No Computer
  15. Francja - Monroe
  16. Mołdawia - Satoshi
  17. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen
  18. Polska - Alicja Szemplińska
  19. Litwa - Lion Ceccah
  20. Szwecja - Felicia
  21. Cypr - Antigoni
  22. Włochy - Sal Da Vinci
  23. Norwegia - Jonas Lovv
  24. Rumunia - Alexandra Căpitănescu
  25. Austria - Cosmó

Eurowizja 2026 finał - gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA 16.05]

Gdzie oglądać finał Eurowizji 2026 i kibicować Alicji Szemplińskiej? Wszystko stanie się jasne już w sobotę, 16 maja. To właśnie wtedy poznamy zwycięzcę jubileuszowej, 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wielkie show rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP1, w serwisie TVP VOD oraz bez polskiego komentarza na oficjalnym kanale YouTube Eurovision Song Contest.

Alicja Szemplińska
