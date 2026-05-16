Kolejność występów w finale Eurowizji 2026. Pozycja i godzina show Alicji Szemplińskiej

Eurowizja 2026 wkracza w decydującą fazę, a Polska ma w niej swoją silną reprezentantkę. To nasza narodowa duma! Alicja Szemplińska swoim fenomenalnym wykonaniem utworu "Pray" podczas pierwszego półfinału zapewniła sobie miejsce w wielkim finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jej występ był jednym z najgłośniej komentowanych i zebrał fantastyczne recenzje w całej Europie. Fani już teraz zastanawiają się, czy artystka przygotowała na finałowe show jakieś niespodzianki, by jeszcze mocniej zapaść w pamięć widzom i jurorom.

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. Kiedy wystąpi?

Pytanie o szanse Alicji Szemplińskiej na zwycięstwo rozgrzewa internet do czerwoności. Pozytywne opinie i wysokie noty po półfinale, które napływają z różnych krajów, dają ogromne nadzieje. Wielu ekspertów uważa, że nasza reprezentantka może zająć naprawdę wysoką pozycję w konkursie, który w tym roku odbywa się w Wiedniu. Kluczowa może okazać się nie tylko sama piosenka i występ, ale również pozycja na liście startowej. Aby nie przegapić tego historycznego momentu, koniecznie sprawdźcie, która w kolejności na scenie pojawi się Polka.

Eurowizja 2026 finał - KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW 16.05

Kolejność występów w finale Eurowizji 2026, który odbędzie się 16 maja, jest już znana! Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Dania, a całe show zamknie gospodarz, czyli Austria. A kiedy zobaczymy występ Polski? Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18. w kolejności. Jej występu należy spodziewać się około godziny 22:40. Pamiętajcie jednak, że transmisja na żywo rządzi się swoimi prawami, dlatego warto oglądać finał od samego początku, by niczego nie przegapić!

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Oto pełna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

Dania - Søren Torpegaard Lund Niemcy - Sarah Engels Izrael - Noam Bettan Belgia - Essyla Albania - Alis Grecja - Akylas Ukraina - Leléka Australia - Delta Goodrem Serbia - Lavina Malta - Aidan Czechy - Daniel Zizka Bułgaria - Dara Chorwacja - LELEK Wielka Brytania - Look Mum No Computer Francja - Monroe Mołdawia - Satoshi Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen Polska - Alicja Szemplińska Litwa - Lion Ceccah Szwecja - Felicia Cypr - Antigoni Włochy - Sal Da Vinci Norwegia - Jonas Lovv Rumunia - Alexandra Căpitănescu Austria - Cosmó

Eurowizja 2026 finał - gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA 16.05]

Gdzie oglądać finał Eurowizji 2026 i kibicować Alicji Szemplińskiej? Wszystko stanie się jasne już w sobotę, 16 maja. To właśnie wtedy poznamy zwycięzcę jubileuszowej, 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wielkie show rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP1, w serwisie TVP VOD oraz bez polskiego komentarza na oficjalnym kanale YouTube Eurovision Song Contest.