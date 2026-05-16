O której godzinie zaczyna się i kończy Eurowizja 2026? Data i godzina wielkiego finału [GDZIE OGLĄDAĆ]

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji rozgrzewa fanów do czerwoności! Za nami koncerty półfinałowe i co ważne ten pierwszy, niezwykle udany dla nas półfinał, w którym Alicja Szemplińska z utworem "Pray" zapewniła Polsce miejsce w wielkim finale. Emocje po jej występie jeszcze nie ostygły, a już w sobotę, 16 maja czeka nas wielki finał konkursu. Na scenie w Wiedniu zobaczymy artystów, którzy marzą o zwycięstwie.

Przypomnijmy, że Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbywa się w Austrii dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu JJ. Całe wydarzenie składa się z dwóch półfinałów, które mają miejsce 12 i 14 maja, oraz wielkiego finału zaplanowanego na sobotę, 16 maja. W rywalizacji bierze udział łącznie 35 państw. Do finału awansowało po 10 krajów z każdego półfinału, gdzie dołączyły do nich państwa tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) oraz gospodarza, czyli Austrii.

Eurowizja 2026 - kto awansował z pierwszego półfinału?

We wtorek, 12 maja, odbył się pierwszy półfinał, który przyniósł nam mnóstwo radości. Polska znalazła się w gronie szczęśliwców, którzy awansowali do finału. Oprócz naszego kraju, w sobotnim koncercie zobaczymy również reprezentantów:

Grecji

Finlandii

Belgii

Szwecji

Mołdawii

Izraela

Serbii

Chorwacji

Litwy

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Drugi półfinał Eurowizji 2026 - kto awansował?

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbył się w czwartek, 14 maja 2026 roku. Na scenie ponownie zobaczyliśmy 15 państw, a miejsca w finale wywalczyli:

Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Cypr: Antigoni - "Jalla" Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Albania: Alis - "Nân" Malta: Aidan - "Bella" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Warto zaznaczyć, że kolejność finalistów została podana losowo. Szczegółowe wyniki głosowania jury i widzów z półfinałów poznamy dopiero po zakończeniu wielkiego finału w nocy z soboty na niedzielę.

Eurowizja 2026. O której finał? Kiedy poznamy zwycięzcę?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się dokładnie 16 maja 2026 roku. Rozpocznie się o godzinie 21 (czas środkowoeuropejski letni). Wyniki Eurowizji 2026 poznamy około godziny 00:30. Gdzie będzie można go zobaczyć? W telewizji zostanie on wyemitowany na TVP1 - zostanie pokazana oczywiście całość konkursu z komentarzem Artura Orzecha.