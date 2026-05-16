Tak wyglądała Alicja Szemplińska na kultowej Paradzie Flag. Błyszczy na Eurowizji 2026!

Eurowizja 2026 - co wiemy?

Siedemdziesiąta, jubileuszowa edycja Eurowizji odbywa się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle, co Austria zagwarantowała sobie triumfem w poprzednim roku. Choć muzyczne święto wydarzyło się w maju 2026, atmosfera wokół konkursu jest wyjątkowo napięta już od listopada 2025. Głównym źródłem kontrowersji stała się obecność Izraela, co doprowadziło do bojkotu i wycofania się z rywalizacji Hiszpanii, Irlandii, Holandii oraz Słowenii. Pozostałe kraje głośno sprzeciwiają się działaniom izraelskiej delegacji, oskarżając ją o niewłaściwe zachowanie wobec mediów, agresywne kampanie reklamowe oraz wpływanie na wyniki głosowania. Mimo tych zawirowań, w konkursie uczestniczyło 35 państw, a w ścisłym finale o zwycięstwo walczy 25 z nich. Polskie barwy reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką „Pray”.

Całość widowiska można śledzić dzięki transmisji w TVP oraz na platformach EBU.

Parada Flag to symboliczne wydarzenie. W rytm wygranej przez organizatorów muzyki, kraje występujące w finale Eurowizji wychodziły w kolejności startowej właśnie ze swoimi flagami.

Kolejność startowa:

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nân" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe - "Regarde !" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Austria: Cosmó - "Tanzschein".

Alicja Szemplińska z wielką radością wkroczyła w rytm zmiksowanego "Wasted Love" JJ. Nie ukrywała swojego szczęścia i machała radośnie biało-czerwoną flagą.

