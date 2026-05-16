Tak wyglądała Alicja Szemplińska na kultowej Paradzie Flag. Błyszczy na Eurowizji 2026!

Eurowizja 2026 - co wiemy?
Siedemdziesiąta, jubileuszowa edycja Eurowizji odbywa się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle, co Austria zagwarantowała sobie triumfem w poprzednim roku. Choć muzyczne święto wydarzyło się w maju 2026, atmosfera wokół konkursu jest wyjątkowo napięta już od listopada 2025. Głównym źródłem kontrowersji stała się obecność Izraela, co doprowadziło do bojkotu i wycofania się z rywalizacji Hiszpanii, Irlandii, Holandii oraz Słowenii. Pozostałe kraje głośno sprzeciwiają się działaniom izraelskiej delegacji, oskarżając ją o niewłaściwe zachowanie wobec mediów, agresywne kampanie reklamowe oraz wpływanie na wyniki głosowania. Mimo tych zawirowań, w konkursie uczestniczyło 35 państw, a w ścisłym finale o zwycięstwo walczy 25 z nich. Polskie barwy reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką „Pray”.
Całość widowiska można śledzić dzięki transmisji w TVP oraz na platformach EBU.
Wielka Parada Flag na Eurowizji 2026 - tak wyglądała Alicja Szemplińska
Parada Flag to symboliczne wydarzenie. W rytm wygranej przez organizatorów muzyki, kraje występujące w finale Eurowizji wychodziły w kolejności startowej właśnie ze swoimi flagami.
Kolejność startowa:
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein".
Alicja Szemplińska z wielką radością wkroczyła w rytm zmiksowanego "Wasted Love" JJ. Nie ukrywała swojego szczęścia i machała radośnie biało-czerwoną flagą.