Tak wyglądała Alicja Szemplińska na kultowej Paradzie Flag. Błyszczy na Eurowizji 2026!

Paula Dąbrowska
2026-05-16 21:27

Wielki Finał Eurowizji 2026 to nie tylko wspaniałe występy czy ciekawe interwały. To również znakomita Parada Flag, podczas której pokażą się finaliści tego prestiżowego konkursu. Pojawiła się tam również Alicja Szemplińska. Dosłownie BŁYSZCZAŁA w Wiedniu. Musicie to zobaczyć!

Eurowizja 2026 - co wiemy? 

Siedemdziesiąta, jubileuszowa edycja Eurowizji odbywa się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle, co Austria zagwarantowała sobie triumfem w poprzednim roku. Choć muzyczne święto wydarzyło się w maju 2026, atmosfera wokół konkursu jest wyjątkowo napięta już od listopada 2025. Głównym źródłem kontrowersji stała się obecność Izraela, co doprowadziło do bojkotu i wycofania się z rywalizacji Hiszpanii, Irlandii, Holandii oraz Słowenii. Pozostałe kraje głośno sprzeciwiają się działaniom izraelskiej delegacji, oskarżając ją o niewłaściwe zachowanie wobec mediów, agresywne kampanie reklamowe oraz wpływanie na wyniki głosowania. Mimo tych zawirowań, w konkursie uczestniczyło 35 państw, a w ścisłym finale o zwycięstwo walczy 25 z nich. Polskie barwy reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką „Pray”.

Całość widowiska można śledzić dzięki transmisji w TVP oraz na platformach EBU.

Wielka Parada Flag na Eurowizji 2026 - tak wyglądała Alicja Szemplińska 

Parada Flag to symboliczne wydarzenie. W rytm wygranej przez organizatorów muzyki, kraje występujące w finale Eurowizji wychodziły w kolejności startowej właśnie ze swoimi flagami. 

Kolejność startowa:

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nân"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde !"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Austria: Cosmó - "Tanzschein".

Alicja Szemplińska z wielką radością wkroczyła w rytm zmiksowanego "Wasted Love" JJ. Nie ukrywała swojego szczęścia i machała radośnie biało-czerwoną flagą. 

Galeria zdjęć 16
