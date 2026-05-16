Niesamowita metamorfoza Anny Lewandowskiej. Od czasu przeprowadzki do Barcelony zmieniła się nie do poznania!

Anna Lewandowska w Barcelonie przeszła zmianę

Kapitan reprezentacji Polski postanowił zakończyć czteroletnią przygodę w FC Barcelonie, o czym poinformował świat za pośrednictwem mediów społecznościowych 16 maja. Niewykluczone jednak, że Anna Lewandowska nie opuści Katalonii i pozostanie tam z dwiema córkami. Sam piłkarz nazwał ten region swoim „miejscem na ziemi”. Rodzina może zdecydować się na model, w którym mąż zarabia za granicą (plotki wiążą go z arabskim Al-Hilal), a reszta rodziny pozostaje w dotychczasowym miejscu zamieszkania, m.in. ze względu na szkołę dzieci i ich znajomych. Żona piłkarza podczas pobytu w Hiszpanii nie tylko rozwinęła skrzydła w biznesie, ale również znacznie zmieniła swój wygląd. Na wielu dawnych zdjęciach z trudem można ją rozpoznać.

Klamka zapadła. Robert Lewandowski oficjalnie ogłasza odejście z Barcelony

60

Anna Lewandowska imponuje formą

Kondycja żony reprezentanta Polski robi duże wrażenie. Trenerka cały czas jest aktywna fizycznie, a ostatnio zafascynowała się wymagającymi zawodami Hyrox, łączącymi bieg na ośmiu kilometrach ze stacjami treningowymi. Anna Lewandowska wzięła nawet udział w zmaganiach na terenie Warszawy, startując w parze z Latynosem Luisem, znanym w sieci jako „Beluso Workout”. Regularny wysiłek od najmłodszych lat to dla niej codzienność, podobnie jak w przypadku jej męża. Jako jedenastolatka rozpoczęła treningi karate, zdobywając w tej dyscyplinie niemal 40 medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata w ramach federacji WFF.