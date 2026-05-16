LM Siatkarzy. PGE Projekt Warszawa przegrywa z faworytem. Co powiedział Kochanowski po meczu?

Półfinał Ligi Mistrzów. Jak wyglądał mecz?

Siatkarze PGE Projektu Warszawa stoczyli zacięty bój z Sir Sicoma Monini Perugia w półfinale Ligi Mistrzów siatkarzy w Turynie. Polacy byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę w początkowych fazach pierwszego i drugiego seta, pokazując swój potencjał. Niemniej jednak, wraz z rozwojem akcji, ekipa z Perugii konsekwentnie budowała swoją przewagę, dominując na boisku.

Podopieczni trenera Kamila Nalepki byli niezwykle blisko triumfu w trzeciej odsłonie, co mogłoby przedłużyć losy spotkania. Doprowadzili do remisu na 22:22, tworząc nadzieję na zmianę przebiegu meczu. Ostatecznie jednak mocna zagrywka włoskich rywali okazała się kluczowa w decydujących momentach, przekreślając szanse warszawian na zwycięstwo w tej partii.

"Przez dwa pierwsze sety oni mieli o wiele więcej jakości, niż w drugiej połowie trzeciej partii. Chyba trochę ich przyłapaliśmy po prostu na rozluźnieniu i prawie wykorzystaliśmy szansę, którą nam podarowali. Generalnie grając z taką drużyną, to właśnie chodzi o wykorzystywanie szans. Mieliśmy w tym meczu jedną, prawie ją wykorzystaliśmy, niestety się nie udało. No i oni się zasłużenie cieszą ze zwycięstwa" - przyznał Kochanowski.

Perugia przyćmiła PGE Projekt Warszawa?

Jakub Kochanowski podkreślił, że aby przeciwstawić się tak silnemu rywalowi jak Perugia, polski zespół musiałby zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie. Przyznał, że włoska drużyna grała naprawdę świetnie i zasłużyła na gratulacje za swoją postawę na boisku. Według środkowego Projektu, poza drugą połową trzeciego seta, warszawianie nie mieli realnych szans na odniesienie zwycięstwa.

Zawodnicy PGE Projektu Warszawa już przed turniejem finałowym w Turynie byli postrzegani jako outsiderzy rywalizacji w Lidze Mistrzów. Mimo braku statusu faworyta, porażka w półfinale nie jest dla nich łatwym doświadczeniem. Uczucie przegranej, zwłaszcza bez możliwości nawiązania równej walki, zawsze jest trudne do zaakceptowania dla sportowców.

"My musielibyśmy naprawdę zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie, żeby się im przeciwstawić, bo oni grali naprawdę świetnie i trzeba im po prostu pogratulować. Oprócz tej drugiej połowy trzeciego seta, nie mieliśmy za bardzo szans na zwycięstwo" - dodał.

Dlaczego porażka nie jest najgorsza?

Jakub Kochanowski zauważył, że najdłużej w pamięci pozostają te porażki, które rozstrzygają się w tie-breaku na przewagi, gdy istnieje realna szansa na wygraną. W przypadku meczu z Perugią, gdzie od początku brakowało „podjazdu” do rywala, akceptacja wyniku jest nieco łatwiejsza. Porażki nigdy nie są przyjemne, lecz ta nie należała do najbardziej bolesnych w kontekście straconych szans.

Środkowy polskiego zespołu jednoznacznie stwierdził, że "Mocno nas po prostu Perugia przyćmiła". Zespół z Warszawy podszedł do spotkania na luzie, świadomy braku roli faworyta, z zamiarem zagrania "swojego". Jednak Perugia skutecznie uniemożliwiła im realizację tego planu przez większość meczu, co miało wpływ na ostateczny wynik spotkania.

"Nie jest to zbyt fajne uczucie, jak się przegrywa mecz, wiedząc, że nie było „podjazdu” do rywala, ale generalnie najdłużej w głowie siedzą porażki takie, które się decydują na przewagi w tie-breaku, kiedy faktycznie wiesz, że miałeś realną szansę wygrać to spotkanie, a gdzieś się ono wywinęło. Porażki nigdy nie są przyjemne, generalnie jakiekolwiek one by nie były. W tym meczu po prostu nie mieliśmy wielkich szans, żeby wygrać, więc trzeba to zaakceptować" - ocenił zawodnik PGE Projektu.

"Mocno nas po prostu Perugia przyćmiła. My podeszliśmy do tego spotkania na luzie. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy faworytem i chcieliśmy po prostu zagrać swoje. Przez większość spotkania Perugia nam po prostu na to nie pozwoliła. Potem wykorzystaliśmy poniekąd tę małą szansę, którą nam rywale dali w drugiej połowie trzeciego seta, ale niestety nie wyszło" - dodał.

Czy Perugia to najlepsza drużyna świata?

Zespół z Perugii, będący obrońcą tytułu z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i głównym faworytem obecnych rozgrywek, składa się z wielu światowych gwiazd siatkówki. W jego składzie znajduje się również reprezentant Polski, Kamil Semeniuk. Siatkarze PGE Projektu Warszawa są świadomi klasy rywala i nie traktują porażki jako wstydu, biorąc pod uwagę kaliber przeciwnika.

Jakub Kochanowski podkreślił, że to niedziela pokaże, czy Perugia zasłuży na miano najlepszej drużyny na świecie, choć z pewnością jest jedną z dwóch czołowych ekip. Pomimo przegranej, drużyna nie zamierza zwieszać głów. Mają ambitny plan walki o medal w nadchodzącym meczu o trzecie miejsce, wierząc w swoje szanse na powrót z trofeum.

"W niedzielę się okaże, czy to jest najlepsza drużyna na świecie, czy nie. Ale na pewno jest jedną z dwóch najlepszych, więc nie jest to żaden wstyd z nią przegrać. Szkoda, że powalczyliśmy tylko w trzecim secie, ale głów na pewno nie zwiesimy. Będziemy w niedzielę walczyć o to, żeby wrócić z medalem. Myślę, że na pewno nie jesteśmy na przegranej pozycji" - podkreślił reprezentacyjny środkowy.

Mocne strony PGE Projektu Warszawa

Zawodnik Projektu Warszawa wyraził pewność, że jego zespół posiada atuty niezbędne do wywalczenia brązowego medalu w niedzielnym meczu. Wskazał na linię przyjęcia oraz obronę jako kluczowe mocne strony drużyny. Dodał, że w obecnym sezonie zespół radzi sobie również całkiem nieźle w ataku, co stanowi solidną podstawę do dalszych działań.

Kochanowski zaznaczył, że ich gra bazuje na tych elementach, a rozgrywający Jan Firlej niemal zawsze otrzymuje dograną piłkę w idealnej strefie. To pozwala mu na swobodne rozprowadzanie bloku przeciwnika i skuteczną realizację swojej pracy. Te aspekty gry będą kluczowe w niedzielnej rywalizacji, niezależnie od tego, czy ich przeciwnikiem będzie Aluron CMC Warta Zawiercie, czy turecki Ziraat Bankkart Ankara.

"Nasze mocne strony to na pewno linia przyjęcia, obrona i myślę, że całkiem nieźle radzimy sobie w ataku w tym sezonie. I na tym zawsze bazujemy. Janek Firlej ma prawie zawsze dograną piłkę, w miarę w trzech metrach i może robić swoją robotę, żeby rozprowadzać blok. To na pewno musimy wykorzystać, żeby się w niedzielę przeciwstawić przeciwnikowi. Nieważne, czy to będzie Aluron, czy Ziraat" - zapowiedział Kochanowski.

Jakub Kochanowski i Arena w Turynie

Inalpi Arena w Turynie jest miejscem o szczególnych wspomnieniach dla Jakuba Kochanowskiego. To właśnie w tej hali, w 2018 roku, środkowy PGE Projektu Warszawa był częścią reprezentacji Polski, która zdobyła tytuł mistrza świata w siatkówce po raz drugi z rzędu. Mimo upływu lat, to wydarzenie nadal pozostaje ważnym elementem jego sportowej kariery.

Kochanowski przyznaje, że z mistrzowskiego turnieju sprzed lat pamięta niewiele szczegółów, głównie ze względu na swój młody wiek i towarzyszący mu wówczas duży stres. W jego głowie pozostały jedynie przebłyski, głównie związane z ceremonią zakończenia mistrzostw. Wspominanie tamtych chwil w Turynie ma dla niego osobiste znaczenie, budząc nostalgię za minionymi sukcesami reprezentacyjnymi.

"Ja prawie nic nie pamiętam z tamtego turnieju, to było tak dawno temu, ja byłem młody i mocno zestresowany. Mam w głowie tylko przebłyski, głównie z ceremonii zakończenia. Fajnie tutaj sobie powspominać, fajnie pogadać, to były naprawdę fajne czasy" - przyznał.

Kiedy mecz o brązowy medal?

Kolejny przeciwnik PGE Projektu Warszawa w meczu o trzecie miejsce zostanie wyłoniony po drugim sobotnim półfinale. W nim zmierzą się drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie oraz tureckiego Ziraat Bankkart Ankara, co gwarantuje emocjonującą rywalizację o finał. Stawka jest wysoka, a wynik tego spotkania zadecyduje o parach walczących o medale.

Mecz o brązowy medal w Lidze Mistrzów siatkarzy, z udziałem PGE Projektu Warszawa, zaplanowano na niedzielę, na godzinę 17:00. Wielki finał rozgrywek odbędzie się natomiast tego samego dnia, o godzinie 20:30, z udziałem zwycięzców półfinałów. Turniej w Turynie dostarczy wielu sportowych emocji, a polska drużyna ma nadzieję na zakończenie go z medalem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.