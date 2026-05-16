Tak wygląda dziewczyna Maty! Wspierała go za kulisami koncertu na PGE Narodowym

Mata ma aktualnie doskonały czas. Topowy polski raper i najmłodszy artysta, który wypełnił PGE Narodowy, zaprezentował właśnie trzypłytowe wydawnictwo "#MATA2040". Zapowiadany projekt pojawił się w serwisach streamingowych o 1:00 w nocy, w sobotę, 16 maja. Matczak zapowiedział premierę materiału podczas wyprzedanego koncertu "the best of" na PGE Narodowym. Wydarzenie przyciągnęło plejadę polskich gwiazd. U boku rapera na scenie pojawili się m.in. Roxie Węgiel, Maryla Rodowicz czy Skolim. Za kulisami Matę wspierała jego ukochana, Natalia.

Mata jest zakochany

Michał i Natalia są parą już od jakiegoś czasu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się w lutym 2024 roku. Raper towarzyszył ukochanej podczas studniówki. Wencel zamieściła wówczas w swoich mediach społecznościowych fotografie z fotobudki, na których mogliśmy zobaczyć ich dwoje wtulonych w siebie i obdarowujących pocałunkami. Teraz ukochana Matczaka zamieściła romantyczne kadry zza kulis koncertu artysty na PGE Narodowym.

Tak wygląda dziewczyna Maty

Za kulisami pierwszego z dwóch zaplanowanych koncertów na PGE Narodowym Mata mógł liczyć nie tylko na wsparcie swoich kolegów i koleżanek z branży, ale również ukochanej. Natalia zamieściła na swoim Tik Toku dwa nagrania z piątkowego show partnera. Jedno z trybun, które opatrzyła opisem "love him", a drugie zza kulis, na płycie PGE Narodowego, na którym widzimy ją z raperem. Zakochani nie szczędzili sobie czułości, a internauci zasypali ich komplementami.

- uwielbiam jak piękni ludzie są razem; ale wy do siebie pasujecie - czytamy.

Nagranie ma już niespełna ćwierć miliona polubień!