Kto wygrał Eurowizję 2025? Przypominamy zwycięski występ!

Eurowizja 2025 - kto wygrał?
Finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbył się 17 maja 2025 w szwajcarskim mieście Bazylea, na terenie znajdującej się tam hali St. Jakobshalle. Eurowizja trafiła wtedy do Szwajcarii po zwycięstwie Nemo w 2024 roku. W Bazylei wygrała sąsiednia Austria, a konkretnie JJ z piosenką "Wasted Love", zdobywając w sumie 436 punktów. Dostał 258 punktów w głosowaniu jurorów i 178 punktów telewidzów. Jak wyglądały pełne wyniki Eurowizji 2025?
Eurowizja 2025 - wyniki
Tak wyglądała pełna tabela wyników:
- Austria - JJ - "Wasted Love" – 436 pkt.
- Izrael - Yuval Raphael - "New Day Will Rise"– 357 pkt.
- Estonia - Tommy Cash - "Espresso Macchiato" – 356 pkt.
- Szwecja - KAJ - "Bara Bada Bastu" - 321 pkt.
- Włochy - Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro" - 256 pkt.
- Grecja - Klavdia - "Asteromata" – 231 pkt.
- Francja - Louane - "Maman" – 230 pkt.
- Albania - Shkodra Elektronike - "Zjerm" – 218 pkt.
- Ukraina - Ziferblat - "Bird of Pray" – 218 pkt.
- Szwajcaria - Zoë Më - "Voyage" – 214 pkt.
- Finlandia - Erika Vikman - "Ich Komme" – 196 pkt.
- Holandia - Claude - "C'est La Vie" – 175 pkt.
- Łotwa - Tautumeitas - "Bur Man Laimi" – 151 pkt.
- Polska - Justyna Steczkowska - "Gaja" – 156 pkt.
- Niemcy - Abor i Tynna - "Baller" – 151 pkt.
- Litwa - Katarsis - "Tavo Akys" – 96 pkt.
- Malta - Miriana Conte - "Kant" – 91 pkt.
- Norwegia - Kyle Alessandro - "Lighter" – 89 pkt.
- Wielka Brytania - Remember Monday - "What The Hell Just Happened?" – 89 pkt.
- Armenia - Parg - "Survivor" – 72 pkt.
- Portugalia - Napa - "Deslocado" – 50 pkt.
- Luksemburg - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son" – 47 pkt.
- Dania - Sissal - "Hallucination" – 47 pkt.
- Hiszpania - Melody - "Esa Diva" – 37 pkt.
- Islandia - Væb - "Róa" – 33 pkt.
- San Marino - Gabry Ponte - "Tutta L'Italia" – 27 pkt.