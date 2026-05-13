Kto wygrał Eurowizję 2025? Przypominamy zwycięski występ!

Eurowizja 2025 - kto wygrał?

Finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbył się 17 maja 2025 w szwajcarskim mieście Bazylea, na terenie znajdującej się tam hali St. Jakobshalle. Eurowizja trafiła wtedy do Szwajcarii po zwycięstwie Nemo w 2024 roku. W Bazylei wygrała sąsiednia Austria, a konkretnie JJ z piosenką "Wasted Love", zdobywając w sumie 436 punktów. Dostał 258 punktów w głosowaniu jurorów i 178 punktów telewidzów. Jak wyglądały pełne wyniki Eurowizji 2025?

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - WYNIKI pierwszego półfinału 12.05.2026. Które miejsce zajęła Polska?

JJ - zwycięzca Eurowizji 2025, o karierze po wygranej oraz przyjaźni ze Steczkowską i Conchitą

Eurowizja 2025 - wyniki

Tak wyglądała pełna tabela wyników:

Austria - JJ - "Wasted Love" – 436 pkt. Izrael - Yuval Raphael - "New Day Will Rise"– 357 pkt. Estonia - Tommy Cash - "Espresso Macchiato" – 356 pkt. Szwecja - KAJ - "Bara Bada Bastu" - 321 pkt. Włochy - Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro" - 256 pkt. Grecja - Klavdia - "Asteromata" – 231 pkt. Francja - Louane - "Maman" – 230 pkt. Albania - Shkodra Elektronike - "Zjerm" – 218 pkt. Ukraina - Ziferblat - "Bird of Pray" – 218 pkt. Szwajcaria - Zoë Më - "Voyage" – 214 pkt. Finlandia - Erika Vikman - "Ich Komme" – 196 pkt. Holandia - Claude - "C'est La Vie" – 175 pkt. Łotwa - Tautumeitas - "Bur Man Laimi" – 151 pkt. Polska - Justyna Steczkowska - "Gaja" – 156 pkt. Niemcy - Abor i Tynna - "Baller" – 151 pkt. Litwa - Katarsis - "Tavo Akys" – 96 pkt. Malta - Miriana Conte - "Kant" – 91 pkt. Norwegia - Kyle Alessandro - "Lighter" – 89 pkt. Wielka Brytania - Remember Monday - "What The Hell Just Happened?" – 89 pkt. Armenia - Parg - "Survivor" – 72 pkt. Portugalia - Napa - "Deslocado" – 50 pkt. Luksemburg - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son" – 47 pkt. Dania - Sissal - "Hallucination" – 47 pkt. Hiszpania - Melody - "Esa Diva" – 37 pkt. Islandia - Væb - "Róa" – 33 pkt. San Marino - Gabry Ponte - "Tutta L'Italia" – 27 pkt.