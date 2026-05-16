Górnik Zabrze zwycięża w Płocku. Trener Gasparik zaskakuje odważną deklaracją

Obawy trenera Górnika przed meczem z Wisłą Płock

Michal Gasparik, szkoleniowiec Górnika Zabrze, nie krył przed spotkaniem z Wisłą Płock, że miał pewne obawy dotyczące wyniku, ponieważ uważał drużynę z Płocka za trudnego przeciwnika. Mimo to, jego zespół odniósł ważne zwycięstwo w 33. kolejce Ekstraklasy, pokonując gospodarzy 1:0. Po meczu wyraził zadowolenie, podkreślając, że zwycięstwo w Płocku zapewniło im spokój przed ostatnim domowym starciem.

Szkoleniowiec zapowiedział, że zespół będzie dokładnie analizował nadchodzące mecze, przygotowując się do finałowego pojedynku sezonu, który zagrają na własnym stadionie. Michal Gasparik z optymizmem patrzył w przyszłość, mówiąc: „Możemy zagrać jeszcze o Ligę Mistrzów”. Ta deklaracja zaskoczyła wielu obserwatorów polskiej piłki, sugerując niezwykle ambitne cele dla klubu.

Co dalej z Wiktorem Nowakiem?

Trener Górnika Zabrze potwierdził również istotne informacje dotyczące przyszłości Wiktora Nowaka. Zawodnik, który był wypożyczony do płockiego klubu, ma powrócić do macierzystego zespołu po zakończeniu sezonu. Gasparik ocenił jego pobyt w Wiśle jako dobrą decyzję dla rozwoju piłkarza, zaznaczając jednocześnie konieczność jego powrotu do Górnika.

Z kolei Mariusz Misiura, trener Wisły Płock, nie miał powodów do zadowolenia po czwartej z rzędu porażce swojej drużyny w Ekstraklasie. Wyraził żal, że mimo stworzonych w meczu sytuacji, zespołowi nie udało się ich wykorzystać i zdobyć bramek, by godnie pożegnać się ze swoimi kibicami zwycięstwem. Szkoleniowiec gratulował Górnikowi zdobytych trzech punktów, krótko podsumowując swoje odczucia po niekorzystnym dla jego drużyny wyniku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.