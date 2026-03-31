Julia Wieniawa spotyka się z zagranicznym sportowcem. Wiemy, kim jest tajemniczy piłkarz

Po relacjach z przedstawicielami świata muzyki i filmu, gwiazda polskiego show biznesu najwidoczniej zdecydowała się na związek ze sportowcem. Julia Wieniawa coraz częściej widywana jest u boku obcokrajowca grającego w piłkę nożną, który kontynuuje swoją zawodową drogę w naszym kraju. Postanowiliśmy dokładnie prześwietlić życiorys Hervé Matthysa, aby dowiedzieć się, kim dokładnie jest nowy partner celebrytki.

Związki Julii Wieniawy. Kim jest nowy chłopak aktorki?

Mająca 27 lat artystka zaczynała karierę jeszcze jako nastolatka, a ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł jej udział w produkcji telewizyjnej "Rodzinka.pl". Od tego momentu konsekwentnie buduje swoją pozycję w krajowym show-biznesie. Obserwatorzy w sieci bacznie przyglądają się jej dokonaniom jako wokalistki, aktorki oraz jurorki formatu "Mam Talent!", ale równie mocno angażują się w śledzenie jej sfery prywatnej. W przeszłości Wieniawa tworzyła głośne medialnie pary między innymi z Nikodemem Rozbickim, Antkiem Królikowskim oraz Aleksandrem Baronem.

Jeszcze do niedawna opinia publiczna była przekonana, że gwiazda zakończyła okres samotności na rzecz relacji z Kubą Karasiem. Muzyk był bowiem widywany w jej posiadłości zlokalizowanej w lesie. Sam zainteresowany zdementował jednak te doniesienia w jednym z wywiadów, stanowczo zaprzeczając, jakoby był w jakimkolwiek związku. Informacja o obecnym partnerze Wieniawy wypłynęła do mediów w dość nieoczekiwanych okolicznościach. Pewna internautka, która nagrywała uliczne stylizacje przechodniów w Warszawie, przypadkowo uwieczniła aktorkę spacerującą z nieznajomym przystojniakiem.

Julia Wieniawa i Hervé Matthys przyłapani na spacerze

Zaledwie kilka miesięcy temu, podczas rozmowy ze stacją TVN, gwiazda otwarcie deklarowała chęć znalezienia nowej miłości. Wszystko wskazuje na to, że ten cel ostatecznie udało jej się zrealizować. Fotoreporterzy "Super Expressu" uwiecznili niedawno parę w czułych objęciach w trakcie kolejnej przechadzki po warszawskich ulicach. U boku polskiej celebrytki dumnie pojawia się belgijski piłkarz, Hervé Matthys.

Hervé Matthys z Motoru Lublin: wiek, pochodzenie i piłkarska kariera

Obecny partner polskiej celebrytki w styczniu obchodził swoje 30. urodziny. Hervé Matthys przyszedł na świat 19 stycznia 1996 roku w belgijskiej Brugii, położonej w bliskim sąsiedztwie granicy z Holandią oraz morskiego wybrzeża. Jego pasja do futbolu rozwijała się od najmłodszych lat, kiedy to trenował w lokalnych zespołach. Przełom nastąpił w 2012 roku, gdy zasilił młodzieżowe szeregi brukselskiego klubu RSC Anderlecht. Następnie awansował do seniorskiej drużyny, gdzie zaliczył debiut w rozgrywkach o Puchar Belgii. Na swoim koncie ma również występy w narodowych barwach w kategoriach od U-15 do U-19.

W 2017 roku piłkarz zdecydował się na transfer do Holandii, gdzie reprezentował barwy zespołów z takich miast jak Haga, Eindhoven oraz Rotterdam. Od nieco ponad dwunastu miesięcy Matthys kontynuuje jednak swoją sportową drogę na polskich boiskach. Belgijski obrońca podpisał kontrakt z drużyną Motor Lublin. Według danych dostępnych w sportowych serwisach internetowych, zawodnik mierzy 184 lub 186 centymetrów, jednak nieznane są chociażby jego zarobki w branży. Myślicie, że sportowiec pasuje do popularnej artystki?

