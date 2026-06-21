Doda w mikro majtkach pręży wyćwiczone pośladki. Jednoznacznie odpowiedziała niedowiarkom

Doda dementuje plotki i pokazuje pośladki w sieci

Dorota Rabczewska potrafi wzbudzić zainteresowanie mediów. Przed swoim sobotnim występem w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", 42-letnia wokalistka udostępniła w mediach społecznościowych nagranie z garderoby. Zamiast przygotowań wokalnych, fani mogli zobaczyć proces nakładania rozświetlacza na jej pośladki.

Piosenkarka wykorzystała tę sytuację, aby pochwalić się nienaganną sylwetką. W samym biustonoszu, miniaturowych majtkach i długich kozakach zaprezentowała efekty swoich treningów. Jak sama podkreśliła, jej celem było ostateczne zakończenie dyskusji dotyczących autentyczności jej kształtów.

Widziałam kolejne pomówienia, jakobym nosiła poduszki w pośladkach. Proszę bardzo, mięsień ku*wa. Wiem, że nie znacie tego słowa. Ostatni raz na siłowni byliście, jak wam się przyśniło - stwierdziła w swoim stylu gwiazda.

Choć Rabczewska w przeszłości otwarcie mówiła o operacji powiększenia piersi, teraz stanowczo zapewnia, że pozostała część jej figury to wyłącznie wynik rygorystycznej diety i ciężkich treningów na siłowni.

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Dorota Rabczewska z własnym obozem sportowym

W ostatnich latach aktywność fizyczna stała się dla Dody priorytetem. Regularne wizyty na siłowni, od dwóch do trzech razy w tygodniu, zaowocowały imponującą muskulaturą, w tym wyraźnie zarysowanym brzuchem, smukłymi nogami i mocnymi plecami. Rok temu gwiazda włączyła do swojego planu treningowego również pilates, a sportowe ubrania towarzyszą jej nawet podczas urlopu.

Jej zaangażowanie w zdrowy styl życia doprowadziło do stworzenia autorskiego obozu sportowego. Tygodniowy wyjazd, mający na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej uczestników, cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a wejściówki, mimo wysokiej ceny, rozeszły się błyskawicznie.

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Doda apeluje do ludzi, żeby angażowali się w akcje charytatywne. Zezłościła się!