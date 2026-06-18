Doda została odrzucona przez agencję modelingową! Pokazała swoją pierwszą sesję

Doda bardzo wcześnie rozpoczęła profesjonalną karierę estradową. Artystka zadebiutowała na deskach Teatru Buffo jako nastolatka. W rozmowie z serwisem ESKA.pl przyznała, że za pierwsze spektakle otrzymywała zaledwie 70 złotych. Jej potrzeba grania pierwszych skrzypiec szybko dała o sobie znać. W 2000 roku Rabczewska nawiązała współpracę z zespołem Virgin, z którym w 2002 roku wydała debiutancki album. Wielki sukces nadszedł dopiero trzy lata później - za sprawą wygranej podczas festiwalu w Sopocie. Startując w konkursie o Bursztynowego Słowika, Doda nie była jednak postacią całkowicie anonimową. Aby wypromować grupę i samą siebie, dwukrotnie brała udział w reality-show "Bar". To w nim zauważył ją właśnie pierwszy mąż - Radosław Majdan.

Doda chciała zostać modelką!

Podczas pobytu w rodzinnym Ciechanowie Dodzie zebrało się na wspomnienia. Wokalistka znalazła swoją pierwszą sesję zdjęciową, którą wykonała w okresie matur, i którą planowała podbić świat mody. Artystka opowiedziała o tym, jak aplikowała do agencji modelek w Izraelu, gdzie przez pewien czas mieszkała z Radosławem Majdanem.

Doda Festiwal Opole 2026

Doda pokazała stare zdjęcia

Doda znalazła swoje stare zdjęcia. Artystka opowiedziała, jak próbowała wkręcić się do świata modelek, właśnie za sprawą tych fotografii. To był jej pomysł na życie w Tel Awiwie, gdzie przebywała ze swoim ówczesnym partnerem, piłkarzem Radosławem Majdanem.

Pokazuję moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową, jak byłam nastolatką, ale już taką późniejszą to chyba było w okresie matury. I to jest najśmieszniejsze, ja jak się przeprowadziłam z moim pierwszym mężem, jeszcze wtedy chłopakiem, do Izraela, gdzie grał w piłkę, uznałam, że co ja będę robić, że ja muszę przecież też jakoś się rozwijać, więc ja będę modelką. I ja pojechałam do Tel Awiwu do agencji modelek z tymi zdjęciami i powiedziałam, że excuse me, shalom, że przecież ja jestem urodzoną modelką, jakby nie widać i że oni mnie muszą wziąć do agencji modelek. Zaznaczam, że mam 1,69 m wzrostu i tak się bardzo wyprostuję - wyznała.

Izraelska agencja nie była jednak zainteresowana podpisaniem z nią kontraktu.

I byłam w szoku, że mnie nie wzięli po takim wspaniałym portfolio fotograficznym, naprawdę byłam zażenowana ich bezguściem. Także tak, tak się prezentowałam na mojej pierwszej sesji zdjęciowej i bez ust. Oczy zadziorne cały czas. I to jest chyba jedno z moich ulubionych zdjęć. Niepokój oraz iskra, szaleństwo i chaos w oczach pozostały - dodała.