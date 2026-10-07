Doda w Hiszpanii w kusym bikini. Pręży umięśnioną sylwetkę na słońcu

Doda chętnie chwali się umięśnioną sylwetką

Od ponad dwóch dekad Dorota Rabczewska jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Zadebiutowała jako wokalistka formacji Virgin, a z biegiem lat wypracowała wizerunek skandalistki. Teraz wiele wskazuje na to, że piosenkarka chce sprawdzić się w roli trenerki personalnej. Od jakiegoś czasu regularnie i intensywnie ćwiczy, a nagraniami z treningów oraz ich rezultatami dzieli się z fanami za pośrednictwem Instagrama.

Mięśnie to nowy symbol statusu? Nie. Nie kupisz ich. Trzeba na nie zapracować. W świecie pełnym dróg na skróty mięśnie są efektem dyscypliny, systematyczności i szacunku do samej siebie. Siły nie dostajesz - budujesz ją każdego dnia. Mięśnie to symbol silnej woli i charakteru - stwierdziła Doda po powrocie ze swojego obozu sportowego.

Wystarczy porównać obecne fotografie Dody z tymi sprzed lat, by dostrzec ogromną metamorfozę. Dzisiaj gwiazda może pochwalić się wyjątkowo atletyczną budową ciała. Zarysowany kaloryfer na brzuchu, szczupłe nogi, krągłe pośladki i wyrzeźbione plecy to bezpośredni wynik jej zaangażowania i setek godzin spędzonych na treningach.

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Wokalistka nigdy nie ukrywała swoich wdzięków, jednak obecnie robi to ze zdwojoną częstotliwością. Jej profil na Instagramie pełen jest zdjęć w skąpych strojach kąpielowych.

Aktualnie Doda wypoczywa w słonecznej Hiszpanii. Gwiazda czerpie pełnymi garściami z doskonałej aury, łapiąc promienie słoneczne. W trakcie urlopu znalazła również czas na obowiązki zawodowe. W skąpym stroju kąpielowym postanowiła zareklamować nową linię kosmetyków.

Znana z kontrowersji artystka doskonale zdaje sobie sprawę, jak przykuć wzrok internautów. Już na początku zamieszczonego wideo zaprezentowała swoją nienaganną sylwetkę, pokazując do kamery jędrne pośladki i wyćwiczone ciało.

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