Siatkarki DevelopResu Rzeszów pokonały UNI Opole 3:1, odnosząc ósme zwycięstwo z rzędu. Zespół pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w ekstraklasie, a na swoim koncie ma również wygrane w Pucharze Polski i spotkaniu o Superpuchar.

Wicemistrzynie Polski miały problemy w starciu z brązowym medalistą ubiegłego sezonu, który w pierwszym secie mocno naciskał zagrywką. Zawodniczki z Opola miały szanse na doprowadzenie do tie-breaka, ale ich nie wykorzystały.

Wypowiedzi po spotkaniu lidera.

Środkowa Rzeszowianek Weronika Centka-Tietianiec przyznała, że zespół ma jeszcze rezerwy, a wyzwaniem jest brak czasu na treningi z powodu wyjazdów.

„Ten bilans i bycie liderem w tabeli bardzo nas cieszy. Jesteśmy dumne z tego, gdyż choć w naszą grę wkradają się czasami gorsze momenty i nie możemy zaprezentować pełni możliwości, to i tak kończymy mecze zwycięsko” – powiedziała zawodniczka.

„I to w każdym aspekcie tak naprawdę. To jest tylko kwestia treningów, ale z drugiej strony dochodzimy do momentu, w którym nie mamy tak naprawdę na to czasu, bo co chwilę wyjazdy, mecze i musimy sobie z tym radzić. Istotna jest kwestia naszego podejścia i takiego przygotowania mentalnego, żeby trochę bardziej się podnieść i grać tak, jak do tej pory albo jeszcze lepiej” – dodała Centka-Tietianiec.

Trenerka DevelopResu Jelena Blagojević zaznaczyła, że brak zadowolenia zawodniczek z piątkowego występu mógł wynikać z wcześniejszej ciężkiej siłowni.

„Było ciężko, ale wiedziałyśmy, że Opole to dobry zespół. W pierwszym secie mocno rywalki naciskały nas zagrywką, a w przyjęciu miałyśmy dużo problemów. Cieszy jednak, że pokazałyśmy charakter w tych ważnych momentach i jest kolejna wygrana” – oceniła Serbka.

„Trochę ustabilizowałyśmy przyjęcie i później trochę lepiej zaczęłyśmy zagrywać, trochę agresywniej w porównaniu z tym pierwszym setem. Dziewczyny w każdym secie jednak walczyły. Nawet w tych momentach, kiedy gra była wyrównana w środku seta, to dziewczyny na końcu pokazywały właśnie ten charakter. Cieszę się też, że w czwartym secie podwójna zmiana też dała dużo energii, bo to jest naprawdę fajne. Powtarzam bowiem od początku sezonu, że dla mnie liczy się zarówno każda dziewczyna z osobna, jak i cały zespół. Na pewno cieszy, że każdy coś dał z siebie i dołożył się do kolejnego zwycięstwa” – podkreśliła Blagojević.

Kapitan UNI Katarzyna Zaroślińska-Król nie kryła dumy ze swojej drużyny mimo porażki.

„Bardzo fajnie zaczęłyśmy mecz i pokazałyśmy, że naprawdę potrafimy grać na wysokim poziomie z taką drużyną, jak DevelopRes, który jest liderem i wygrywa mecz za meczem. Natomiast ja jestem bardziej dumna z mojego zespołu, że pomimo także problemów zdrowotnych w każdym secie powalczyłyśmy i na pewno zostawiłyśmy serduszko na boisku” – zaznaczyła siatkarka.

Zmiany kadrowe w Rzeszowie.

Z poprzedniego sezonu w składzie DevelopResu pozostało tylko pięć siatkarek.

„Wydaje mi się, że mamy naprawdę fajnie zbudowany zespół charakterologicznie i stworzyłyśmy w szatni dobry kolektyw, co działa na wielu płaszczyznach. Czasami tak jest i ja w to naprawdę wierzę, że można mieć świetne nazwiska w zespole, ale jak nie ma tego czegoś i ta drużyna nie »kliknie«, to po prostu zespół nie funkcjonuje tak, jak powinien” – powiedziała kapitan drużyny Alicja Grabka.

„Myślę, że od początku czuć było w szatni, że atmosfera jest świetna. Potrafimy się też ze sobą spotkać także poza treningiem i świetnie się bawić. Uważam, że to jest bardzo ważne i to jest już nasz sukces, że potrafiłyśmy taką atmosferę stworzyć. Na razie jeszcze tych cięższych momentów w sezonie nie miałyśmy, bo tak naprawdę wygrywamy wszystko i wierzę, że tak będzie dalej. Na pewno będzie jednak trudniejszy czas jak zmęczenie, gdy przyjdą Liga Mistrzyń i dalsze podróże, ale wiem, że będziemy się wspierać także wtedy” – dodała rozgrywająca wicemistrzyń Polski.