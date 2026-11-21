Po fali hejtu wreszcie ją polubili

Helena Englert mierzyła się w ostatnich latach z olbrzymi hejtem i w tej trudnej sytuacji mogła liczyć na wsparcie zarówno bliskich, jak i znajomych z branży, którzy wielokrotnie bronili jej w wywiadach. Gwiazda źle to znosiła (bo kto znosiłby dobrze), lecz jednocześnie nie dała się stłamsić i uparcie pozostawała sobą. To, jak widać, podziałało.

Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"

W ostatnich tygodniach widać zmianę w nastawieniu widzów i internautów do Heleny Englert. W rozmowie z Eską uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" przyznaje, że bardzo ją to cieszy, choć rozumie, że nie każdemu może odpowiadać jej sposób bycia. - Jest mi mega miło, szczerze mówiąc, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie jestem do końca family friendly i że to, jak wyglądam, w jaki sposób się wypowiadam i różne moje, jakby to nazwać, śmieszne pomysły typu Katia, nie są dla wszystkich i to jest dla mnie okej, że to nie jest dla wszystkich - mówi, po czym dodaje, że nie jest zupą pomidorową, by wszyscy ją lubili.

- Ja jestem raczej szczawiową, czyli taką dla wybrednych, i cieszę się, że po prostu Polska polubiła szczawiową. Przyszłam tu dać się poznać i cieszę się, że okazaliśmy się wystarczający. Że okazaliśmy się wystarczająco fajni, żeby być w półfinale, więc dziękujemy.

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Helena Englert stawia ostre granice

Na pytania o tzw. prywatę nie zamierza jednak odpowiadać, ani otwierać się przed widzami, by zyskać ich aprobatę. Helena Englert podkreśla, że życie osobiste jest dla niej niezwykle ważne i choć jest osobą otwartą, nie zamierza ujawniać szczegółów, które powinny pozostać z dala od blasku fleszy.

- To jest ta granica. [...] Wiadomo, że żyjemy w czasach, w których te social media są nieodłączną częścią naszego życia i że tak jak kiedyś tajemnica była wielką wartością u ludzi, którzy są na świeczniku, tak teraz ta tajemnica jest czymś, co odstrasza, bo czyta się [to przyp. red.] jako wyrachowanie i budowanie bariery między nami a naszymi odbiorcami. I trzeba się troszeczkę otworzyć, uzewnętrznić i to jest jak najbardziej okej. Niemniej nie mylcie państwo tego z tym, że wiecie co u mnie - skwitowała aktorka w wywiadzie dla Eski.

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