Tyle waży Doda! Podała dokładną liczbę kilogramów

Ile waży Doda? To jedno z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę Google pytań dotyczących wokalistki. Gwiazda uwielbia eksponować swoje smukłe ciało i nie jest tajemnicą, że sporo ćwiczy. Związana ze sportem od dziecka Rabczewska poszła o krok dalej i zorganizowała własny obóz fitness - "Doda Mega Camp". Równie ważne, co szerzenie świadomości na temat zdrowia fizycznego, było dla niej zadbanie o zdrowie psychiczne. Uczestniczki campu miały zajęcia z psycholożką, dietetyczką oraz profesjonalną trenerką osobistą.
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W rozmowie z serwisem Eska.pl Doda postanowiła odpowiedzieć na nurtujące wszystkich jej fanów pytanie, a mianowicie - ile waży. Gwiazda jakiś czas temu chwaliła się na Tik Toku, że przytyła. Zyskała 3 kilogramy masy mięśniowej! Artystce od dawna zależało na tym, by nieco przytyć. W 2025 roku tak mówiła na Instagramie:
To naprawdę niewiarygodne, że 3 kilo plus daje dla buzi taki efekt odmłodnienia. Bardzo się cieszę, że zrobiłam nadwyżkę kaloryczną. Każdy, kto mnie śledzi tu na Instagramie, wie, że starałam się przytyć od 2-3 miesięcy, więc jestem bardzo szczęśliwa, spokojna i mam też apetyt, więc to od razu widać na twarzy. Cieszę się, że tak ładnie wyglądam.
Ile waży Doda? Wyjawiła całą prawdę!
Doda już na początku kariery zrobiła ze swojego ciała produkt marketingowy. Gwiazda chętnie pozowała w magazynach dla mężczyzn czy prowokowała na scenie w skąpych ciuchach. Mimo upływu lat niewiele się pod tym względem zmieniło. Artystka nieustannie chwali się efektami diety i ćwiczeń. Jej stopień wytrenowania robi spore wrażenie. W rozmowie z Eską piosenkarka wyznała wprost, ile waży.
53,3kg - powiedziała bez owijania w bawełnę.