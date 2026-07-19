Tyle waży Doda! Podała dokładną liczbę kilogramów

Ile waży Doda? To jedno z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę Google pytań dotyczących wokalistki. Gwiazda uwielbia eksponować swoje smukłe ciało i nie jest tajemnicą, że sporo ćwiczy. Związana ze sportem od dziecka Rabczewska poszła o krok dalej i zorganizowała własny obóz fitness - "Doda Mega Camp". Równie ważne, co szerzenie świadomości na temat zdrowia fizycznego, było dla niej zadbanie o zdrowie psychiczne. Uczestniczki campu miały zajęcia z psycholożką, dietetyczką oraz profesjonalną trenerką osobistą.

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W rozmowie z serwisem Eska.pl Doda postanowiła odpowiedzieć na nurtujące wszystkich jej fanów pytanie, a mianowicie - ile waży. Gwiazda jakiś czas temu chwaliła się na Tik Toku, że przytyła. Zyskała 3 kilogramy masy mięśniowej! Artystce od dawna zależało na tym, by nieco przytyć. W 2025 roku tak mówiła na Instagramie:

To naprawdę niewiarygodne, że 3 kilo plus daje dla buzi taki efekt odmłodnienia. Bardzo się cieszę, że zrobiłam nadwyżkę kaloryczną. Każdy, kto mnie śledzi tu na Instagramie, wie, że starałam się przytyć od 2-3 miesięcy, więc jestem bardzo szczęśliwa, spokojna i mam też apetyt, więc to od razu widać na twarzy. Cieszę się, że tak ładnie wyglądam.

Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!

Ile waży Doda? Wyjawiła całą prawdę!

Doda już na początku kariery zrobiła ze swojego ciała produkt marketingowy. Gwiazda chętnie pozowała w magazynach dla mężczyzn czy prowokowała na scenie w skąpych ciuchach. Mimo upływu lat niewiele się pod tym względem zmieniło. Artystka nieustannie chwali się efektami diety i ćwiczeń. Jej stopień wytrenowania robi spore wrażenie. W rozmowie z Eską piosenkarka wyznała wprost, ile waży.

53,3kg - powiedziała bez owijania w bawełnę.