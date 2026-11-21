Poznali się w 2010 roku na planie filmu "Green Lantern". Początkowo byli tylko przyjaciółmi, ale po rozstaniu z dotychczasowymi parnerami zaczęli się spotykać, a w 2012 roku wzięli sekretny ślub. Od tamtej pory Blake Lively i Ryan Reynolds zdawali się być jedną z najsilniejszych i najstabilniejszych par w Hollywood. Nie szczędzili sobie czułości na eventach branżowych i zasłynęli z wzajemnych docinek i ostrego poczucia humoru. Wygląda jednak na to, że bańka szczęścia pękła, a bajka dobiega właśnie końca.

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Konflikt o "It Ends with Us" kosztował ją nie tylko karierę, ale i męża?

Gwoli przypomnienia, Blake Lively wdała się w publiczną z aktorem Justinem Baldonim, który był jej ekranowym partnerem w filmie "It Ends with Us" oraz producentem wspomnianej produkcji. W telegraficznym skrócie ona oskarżyła go o molestowanie seksualne, on ją o manipulacje, zastraszanie i próbę przejęcia władzy nad filmem siłą. Skończyło się w sądzie.

Medialny skandal, który wybuchł wokół tego konfliktu, sprawił, że z dnia na dzień Blake Lively stała się pariasem w Hollywood, co oczywiście odbiło się również na wizerunku Ryana. HeatWorld, powołując się na własne źródło, donosi, że afera z Baldonim znacząco odbiła się na małżeństwie Reynoldsów - zarówno emocjonalnie, jak i finansowo.

- Przez dwa lata byli uwikłani w prawną batalię, na czym ucierpiała nie tylko reputacja Blake, w całe zamieszanie wciągnięty został również Ryan. Przywykli do tego, że są jedną z najpopularniejszych par w Hollywood, więc nagłe znalezienie się pod ostrzałem krytyki było dla nich ogromnym szokiem. Do tego dochodzą straty finansowe, które mogą być ogromne, jeśli zsumujemy koszty obsługi prawnej, utracone możliwości zawodowe i wszystkie kontrakty biznesowe, które mogły przepaść - podaje źródło HeatWorld.

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Początek końca Reynoldsów

To samo źródło twierdzi, że Blake i Ryan znaczą się od siebie oddalili, między innymi dlatego, że mieli zupełnie inne poglądy w temacie tego, jak ugasić ten wizerunkowy pożar. - Za kulisami wiele mówiło się o tym, że Ryan i Blake nie zgadzali się co do sposobu rozwiązania tej sytuacji, choć bardzo starali się prezentować wspólny front. Teraz Blake zamierza całkowicie zmienić swój wizerunek i rozpocząć nowy etap kariery. To sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się, czy to może być początek podążania przez nich osobnymi drogami - podaje wspomniany magazyn.

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