Doda chwali się formą na wakacjach. Uwagę zwracają odważne stylizacje piosenkarki

Doda relaksuje się w Hiszpanii po wyczerpującym okresie zawodowym

Mało kto tak skutecznie elektryzuje publiczność jak Doda. Wokalistka występuje na scenie od ponad dwudziestu lat i od samego początku wzbudza niemałe kontrowersje, doskonale wiedząc, jak wykorzystać medialny szum. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o ograniczeniu działalności artystycznej, wciąż regularnie koncertuje.

Oprócz muzyki Doda rozwija również inne projekty biznesowe. Szczególne emocje budzi jej zaangażowanie w sprzedaż suplementów diety, którym zainteresowała się prokuratura. Mimo to piosenkarka wydaje się wychodzić obronną ręką z każdej trudnej sytuacji, a jej pozycja w show-biznesie pozostaje niezachwiana.

Wejściówki na jej najbliższe wydarzenia muzyczne znikają w błyskawicznym tempie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się także zorganizowany przez nią camp treningowy, a wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja tego sportowego obozu.

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Doda chwali się formą na Instagramie. Piosenkarka w bikini i krótkiej sukience

Zapracowana artystka zdecydowała się na krótki urlop i udała się do Hiszpanii. Z podróży zdawała szczegółową relację swoim licznym fanom, a na Instagramie obserwuje ją już ponad 2,3 miliona użytkowników.

Doda nie szczędziła obserwatorom pikantnych kadrów. Opublikowała zdjęcia z wypoczynku, na których prezentuje się w mocno wyciętym bikini, eksponując wysportowane pośladki. Następnego dnia pokazała się w bardzo krótkiej sukience, która idealnie podkreślała jej smukłe nogi.

42-letnia gwiazda może poszczycić się fenomenalną sylwetką. Choć od zawsze była szczupła, obecnie jej forma dorównuje profesjonalnym fitnesskom. Przemiana artystki to wynik intensywnych treningów na siłowni, dzięki którym może pochwalić się wyrzeźbionym brzuchem, smukłymi nogami i umięśnionymi plecami.

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Doda Festiwal Opole 2026