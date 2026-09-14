Doda zaśpiewała "Rotę" w Kielcach. Jej występ znów podzielił internautów

Doda i Garou na jednej scenie

Dorota Rabczewska (42 l.) to niewątpliwie czołowa postać polskiego show-biznesu. Artystka występuje na scenie od ponad 20 lat, niezmiennie budząc ogromne emocje. Doda doskonale wie, jak wywołać wokół siebie zainteresowanie i skutecznie to wykorzystuje. Jej bezpośredniość i kontrowersyjne wypowiedzi sprawiają, że opinie na jej temat są skrajnie podzielone.

Wokalistka ma na koncie kilka głośnych afer, przez co zyskała wielu przeciwników w branży rozrywkowej. Z drugiej strony, Doda zgromadziła potężną bazę lojalnych fanów, którzy zawsze ją wspierają. Niezależnie od opinii, artystce nie można odmówić wybitnego talentu wokalnego i silnego głosu. W ostatni weekend sierpnia Doda pojawiła się w Kielcach na koncercie "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026", gdzie razem z Garou wykonała znany utwór "Sous le vent".

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Występ Dody z "Rotą" wywołał skrajne reakcje

W miniony weekend piosenkarka ponownie odwiedziła stolicę województwa świętokrzyskiego. Tym razem Doda uświetniła finałowy koncert Army Days 2026, podczas którego zaśpiewała słynną "Rotę". Wykonanie tego utworu odbiło się szerokim echem w internecie. Dzięki potężnemu wokalowi artystki, pieśń nabrała wyjątkowego wyrazu. Wideo z występu zamieszczono między innymi na facebookowym profilu Echa Dnia Świętokrzyskie, a pod postem szybko zaroiło się od komentarzy. Znaczna część odbiorców była pod ogromnym wrażeniem występu Dody:

Piękna kobieta i piękne wykonanie; Doda rozbroiła system. Tylko ona tak potrafi; Pięknie zaśpiewała Doda pełna klasa i w śpiewie, i kreacji; Wykonanie Dody było patriotyczne i dystyngowane, a sukienka przepiękna. Uczta dla ucha i oka; Doda pięknie. Ten rok ma udany artystycznie. Kreacje piękne. Każdy jej występ to uczta dla oczu; Dobrze to wykonali. Doda zaśpiewała to mocno, bez udziwnień, a chór i soliści WP świetnie to uzupełnili; Już drugi raz Doda mi udowadnia, ze potrafi dopasować się do okazji. I wykonania i strój i gesty. Wszystko 5 na 5. Brawo.

Pod nagraniem nie zabrakło jednak negatywnych głosów. Niektórzy internauci wyrażali zdziwienie, jak to możliwe, że artystka wchodząca w konflikt z prawem występuje u boku Wojska Polskiego. Warto przypomnieć, że na początku zeszłego roku sąd utrzymał w mocy wyrok skazujący piosenkarkę na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz nałożył na nią grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych. Dodatkowo, Doda niedawno usłyszała kolejne zarzuty prokuratorskie.

Pieski, pseudopatriotyzm, zarzuty karne; Fajnie że nasz rząd wspiera skazańców i osoby odbywające wyrok Osoba z zarzutami kryminalnymi ocieplającą za wszelką cenę swój wizerunek; A jaki jest sens promowania osób prawomocnie skazanych za nasyłanie gangsterów - można przeczytać w sieci.

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Sonda Doda zaangażowała się w ochronę zwierząt na arenie politycznej. Popierasz jej działania? Tak, niech jedzie z nimi! Nie, niech wraca do śpiewania Mam mieszanie uczucia Nie mam zdania