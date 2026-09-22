ME siatkarzy. Polacy w półfinale mistrzostw, Fornal zabrał głos

Zwycięstwo bez większych problemów

Polscy siatkarze z sukcesem zakończyli zmagania w ćwierćfinale mistrzostw Europy. W meczu rozegranym w Sofii biało-czerwoni pokonali reprezentację Niemiec 3:0. Kontrolowali przebieg spotkania przez większość czasu. Rywale próbowali nawiązać wyrównaną walkę jedynie w trzecim secie.

W 1/8 finału Niemcy zdołali odwrócić losy spotkania z Bułgarią, wygrywając 3:2 mimo straty dwóch pierwszych partii. Polacy zachowali jednak pełne skupienie i uniknęli podobnych problemów w końcówce starcia.

"Na pewno koncentracja jest dużo wyższa, niż to miało miejsce przez pierwsze trzy mecze grupowe. Głowy się nie da oszukać i nie zmienimy naszego nastawienia, kiedy gramy ćwierćfinał z reprezentacją Niemiec, o awans do najlepszej czwórki, a kiedy gramy pierwszy mecz z Portugalią czy z Macedonią. To jest normalne. Oczywiście my się nastawiamy i staramy się robić wszystko, żeby do każdego spotkania podchodzić z pełną koncentracją, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda" - zauważył Fornal.

Gdzie odbędą się kolejne mecze?

Trzeci set przyniósł najwyższe prowadzenie Niemców, którzy zdobyli cztery punkty przewagi. Biało-czerwoni zdołali jednak opanować sytuację i odrobić straty. Tomasz Fornal podkreślił znaczenie trudnych momentów, takich jak starcia z Bułgarią czy Ukrainą. Zdaniem zawodnika budują one drużynę przechodzącą od roku wymianę generacyjną.

Czas po turnieju przyniesie Fornalowi zmianę barw klubowych - dołączy do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Na razie jednak reprezentacja szykuje się na podróż do Mediolanu. Półfinały w tym włoskim mieście rozegrane zostaną w piątek, a rywala Polaków wyłoni spotkanie Słowenii z Belgią. Mecze o medale odbędą się w sobotę.