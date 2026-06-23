Doda chce pozwać Facebooka! "Mój wizerunek jest bezczelnie wykorzystywany"

Doda zaczynała karierę na długo przed rozwojem mediów społecznościowych. Debiut wokalistki datuje się bowiem na 2002 rok, co oznacza, że w przyszłym roku, podczas zaplanowanego koncertu na PGE Narodowym, będzie świętować swoje 25-lecie. Na przestrzeni lat Rabczewska odhaczyła niemalże wszystkie narzędzia służące komunikowaniu się z wielbicielami - od bloga, przez stronę internetową, po właśnie social media. Korzystanie z nich - jak doskonale wiadomo - niesie za sobą wiele niebezpieczeństw.

Portal uśmiercił mamę Dody

Niedawno Doda dokonała szokującego odkrycia. Ktoś założył poświęcony jej fanpage, na którym pojawiały się wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia z nieprawdziwymi opisami. Jeden z postów dotyczył śmierci jej ukochanej mamy, pani Wandy Rabczewskiej. To oczywiście kłamstwo. Artystka poprosiła o zgłaszanie profilu.

Bardzo proszę o zgłaszanie tej strony. Podszywa się pod moją osobę oraz publikuje niepokojące, wstrętne treści fałszywe - napisała.

W rozmowie z serwisem Eska.pl piosenkarka zapowiedziała, że to nie koniec. Doda jest gotowa zawalczyć o sprawiedliwość i pozwać całą firmę Meta, odpowiadającą za Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa.

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Doda pozywa Facebooka. Miarka się przebrała!

Wokalistka w rozmowie z Maksem Kluziewiczem zapowiedziała pozwanie całej firmy Meta. Artystka podkreśliła, że jej wizerunek od lat jest wykorzystywany w haniebnych celach, takich jak wyłudzanie pieniędzy.

Ja w ogóle pozywam Metę, Google'a i Facebooka też. Ja się nie boję takich rzeczy. Uważam, że od co najmniej kilku lat mój wizerunek jest bezczelnie wykorzystywany przez boty, w nagraniach AI, gdzie zachęcam do hazardu, tabletek na odchudzanie i rzeczy, które wyłudzają pieniądze moim wizerunkiem, oszukują ludzi, uśmiercają mnie, moją matkę. Notorycznie są jakieś zdjęcia w szpitalach, itd. To są ohydne rzeczy. Już nie wspomnę o tym, że od roku jest postanowienie sądu o zdjęcie podcastów, które wiszą na YouTubie czy na Tik Toku, więc również będą pozwane te serwisy. Bardzo się cieszę, bo będę bardzo zarobioną osobą za parę lat - wyznała w rozmowie z ESKA.pl.