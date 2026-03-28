Kariera muzyczna i telewizyjna Doroty Rabczewskiej
Dorota Rabczewska od lat stanowi absolutną czołówkę polskiej sceny muzycznej. Swoją artystyczną drogę rozpoczęła w formacji Virgin, z którą nagrała kultowe dziś utwory „Dżaga” oraz „2 bajki”. Artystka realizuje się także na polu tworzenia autorskich tekstów piosenek.
Piosenkarka może pochwalić się wieloma wyróżnieniami, w tym cennymi nagrodami MTV Europe Music Awards. Wokalistka przecierała ponadto szlaki polskim programom reality show, biorąc udział w formacie „Bar”, a następnie tworząc projekty „12 kroków do miłości” oraz „Doda. Dream Show”. Z biegiem czasu wizerunek rockowej buntowniczki ustąpił miejsca stylistyce dance-pop, co przypieczętował gigantyczny triumf diamentowego krążka „Aquaria”. Dodatkowo działa społecznie i wyprodukowała kasowy film „Dziewczyny z Dubaju”.
Występ Dody na PGE Narodowym i ceny biletów
Gwiazda poinformowała o ogromnym przedsięwzięciu zaplanowanym na 7 sierpnia 2027 roku. Jej potężny występ na warszawskim Stadionie Narodowym ma rozpocząć się punktualnie o godzinie 20. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że planowane show przeniesie krajowe występy na zupełnie nowy poziom. Zgromadzona publiczność zobaczy niezwykle rozbudowaną scenografię z elementami wodnymi, profesjonalnych tancerzy, mnóstwo ognia i zaawansowane mechanicznie zapadnie.
Koszty wejściówek, które wciąż można swobodnie nabyć za pośrednictwem oficjalnych platform, prezentują się następująco:
- Płyta GC EE: od 386,95 do 419,65 zł (kwota podstawowa 355,00 - 385,00 zł powiększona o opłaty rzędu 31,95 - 34,65 zł);
- Płyta GC: od 321,55 do 354,25 zł (kwota podstawowa 295,00 - 325,00 zł powiększona o opłaty rzędu 26,55 - 29,25 zł);
- Płyta GA: od 277,95 do 310,65 zł (kwota podstawowa 255,00 - 285,00 zł powiększona o opłaty rzędu 22,95 - 25,65 zł);
- Kategoria I: od 365,15 do 397,85 zł (kwota podstawowa 335,00 - 365,00 zł powiększona o opłaty rzędu 30,15 - 32,85 zł);
- Kategoria II: od 267,05 do 299,75 zł (kwota podstawowa 245,00 - 275,00 zł powiększona o opłaty rzędu 22,05 - 24,75 zł);
- Kategoria VIP: 926,50 zł (kwota podstawowa 850,00 zł powiększona o opłatę 76,50 zł).
Doda w wywiadzie z Dorotą Wellman tłumaczy kwestię sprzedaży
Ostatnio wokalistka przyjęła zaproszenie do internetowego programu „WELLcome w popkulturze”, którego gospodynią jest Dorota Wellman. Prowadząca bardzo otwarcie poruszyła temat zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia na warszawskim gigancie. Dziennikarka bez owijania w bawełnę dopytywała, czy ostatecznym celem artystki jest całkowite zapełnienie wszystkich trybun i płyty obiektu.
- Dla mnie realizacja koncertu nie równa się ze sprzedażą koncertu. Tylko ze zrobieniem takiego show'u, o jakim marzę. A zrobienie takiego show'u, o jakim marzę, wiąże się z ogromnymi budżetami, które już po części mam, ponieważ nie deklarowałabym tego koncertu, gdybym nie miała środków do tego - powiedziała Doda.
Gwiazda posiada jasny cel artystyczny, a zgromadzenie niezbędnych funduszy na jego realizację zajęło jej mnóstwo czasu. Przygotowania do tego widowiska trwały całymi latami, aż wreszcie pojawili się sponsorzy gotowi wesprzeć ten gigantyczny projekt.
- Dla mnie to i tak się uda. Spełniłam swoje marzenie. Podpisałam kontrakt z reżyserem, o którym mogłam tylko marzyć 10 lat temu. Kolejne dla mnie uda się to jest to, że mam już część pieniędzy na te rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, czyli widowisko. Jestem w stanie nawet zrezygnować ze swojej gaży tylko po to, żeby zrobić koncert, o jakim zawsze marzyłam. Nie gram dla pieniędzy - podsumowała Doda.