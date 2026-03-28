Kariera muzyczna i telewizyjna Doroty Rabczewskiej

Dorota Rabczewska od lat stanowi absolutną czołówkę polskiej sceny muzycznej. Swoją artystyczną drogę rozpoczęła w formacji Virgin, z którą nagrała kultowe dziś utwory „Dżaga” oraz „2 bajki”. Artystka realizuje się także na polu tworzenia autorskich tekstów piosenek.

Piosenkarka może pochwalić się wieloma wyróżnieniami, w tym cennymi nagrodami MTV Europe Music Awards. Wokalistka przecierała ponadto szlaki polskim programom reality show, biorąc udział w formacie „Bar”, a następnie tworząc projekty „12 kroków do miłości” oraz „Doda. Dream Show”. Z biegiem czasu wizerunek rockowej buntowniczki ustąpił miejsca stylistyce dance-pop, co przypieczętował gigantyczny triumf diamentowego krążka „Aquaria”. Dodatkowo działa społecznie i wyprodukowała kasowy film „Dziewczyny z Dubaju”.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Występ Dody na PGE Narodowym i ceny biletów

Gwiazda poinformowała o ogromnym przedsięwzięciu zaplanowanym na 7 sierpnia 2027 roku. Jej potężny występ na warszawskim Stadionie Narodowym ma rozpocząć się punktualnie o godzinie 20. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że planowane show przeniesie krajowe występy na zupełnie nowy poziom. Zgromadzona publiczność zobaczy niezwykle rozbudowaną scenografię z elementami wodnymi, profesjonalnych tancerzy, mnóstwo ognia i zaawansowane mechanicznie zapadnie.

Koszty wejściówek, które wciąż można swobodnie nabyć za pośrednictwem oficjalnych platform, prezentują się następująco:

Płyta GC EE: od 386,95 do 419,65 zł (kwota podstawowa 355,00 - 385,00 zł powiększona o opłaty rzędu 31,95 - 34,65 zł);

Płyta GC: od 321,55 do 354,25 zł (kwota podstawowa 295,00 - 325,00 zł powiększona o opłaty rzędu 26,55 - 29,25 zł);

Płyta GA: od 277,95 do 310,65 zł (kwota podstawowa 255,00 - 285,00 zł powiększona o opłaty rzędu 22,95 - 25,65 zł);

Kategoria I: od 365,15 do 397,85 zł (kwota podstawowa 335,00 - 365,00 zł powiększona o opłaty rzędu 30,15 - 32,85 zł);

Kategoria II: od 267,05 do 299,75 zł (kwota podstawowa 245,00 - 275,00 zł powiększona o opłaty rzędu 22,05 - 24,75 zł);

Kategoria VIP: 926,50 zł (kwota podstawowa 850,00 zł powiększona o opłatę 76,50 zł).

Doda w wywiadzie z Dorotą Wellman tłumaczy kwestię sprzedaży

Ostatnio wokalistka przyjęła zaproszenie do internetowego programu „WELLcome w popkulturze”, którego gospodynią jest Dorota Wellman. Prowadząca bardzo otwarcie poruszyła temat zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia na warszawskim gigancie. Dziennikarka bez owijania w bawełnę dopytywała, czy ostatecznym celem artystki jest całkowite zapełnienie wszystkich trybun i płyty obiektu.

- Dla mnie realizacja koncertu nie równa się ze sprzedażą koncertu. Tylko ze zrobieniem takiego show'u, o jakim marzę. A zrobienie takiego show'u, o jakim marzę, wiąże się z ogromnymi budżetami, które już po części mam, ponieważ nie deklarowałabym tego koncertu, gdybym nie miała środków do tego - powiedziała Doda.

Gwiazda posiada jasny cel artystyczny, a zgromadzenie niezbędnych funduszy na jego realizację zajęło jej mnóstwo czasu. Przygotowania do tego widowiska trwały całymi latami, aż wreszcie pojawili się sponsorzy gotowi wesprzeć ten gigantyczny projekt.

