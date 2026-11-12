Dlaczego Eurowizja Azja, a nie Azjowizja? Producenci mówią o tym wprost

Konkurs Piosenki Eurowizji dla krajów azjatyckich odbędzie się 14 listopada w Bangkoku, z udziałem uczestników w barwach 11 państw. Historyczne widowisko będzie można zobaczyć na żywo na antenie Telewizji Polskiej, jednak dlaczego ze słowem "Eurowizja" w tytule, skoro to impreza z daleka od Europy?

Eurowizja Azja 2026 w Bangkoku. Konkurs w końcu doszedł do skutku

Na scenie zaprezentują się artyści z 11 krajów: od mniejszych jak Bhutan i Nepal, po najludniejsze Bangladesz i Filipiny. Organizatorzy zdradzili już, że kilka kolejnych, jeszcze większych państw może dołączyć do zabawy w 2027 roku. Jak na razie – trwają ostatnie przygotowania do pierwszej edycji Azjatyckiej Eurowizji.

Projekt był zapowiadany całymi latami, ale nigdy nie dochodził do skutku, podobnie jak wersje Eurowizji w Kanadzie czy Ameryce Łacińskiej. Teraz jednak Europejska Unia Nadawców (EBU), która organizuje oryginalny, 70-letni konkurs w Europie, zachęca do śledzenia jego azjatyckiego odpowiednika.

W naszej galerii poniżej poznasz wszystkich 11 uczestników i ich piosenki.

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Dlaczego Eurowizja Azja nie nazywa się Azjowizja?

Oprócz samego pomysłu zaskakująca może wydawać się nazwa. Odpowiednikiem Eurowizji na sąsiednim kontynencie naturalną kolejną rzeczy powinna być "Azjowizja". Okazuje się jednak, że ta nazwa jest już zajęta! Od lat 80. Azjatycko-Pacyficzna Unia Nadawców (ABU) w ten sam sposób nazywa swój program wymiany informacji i w 2008 roku zaprotestowała przeciwko nazywaniu "Azjowizją" ewentualnego odpowiednika konkursu piosenki w Azji.

W dodatku - producenci świadomie zdecydowali, że słowo "Eurowizja" musi znaleźć się w azjatyckiej nazwie, aby uniknąć kolejnego fiaska. Organizacją Azjatyckiej Eurowizji 2026 zajmuje się amerykańsko-szwedzka firma Voxovation, która w 2022 roku na licencji EBU wyprodukowała wersję Eurowizji w USA – American Song Contest. Program na antenie NBC poprowadzili Kelly Clarkson i Snoop Dogg, ale cieszył się on znikomym zainteresowaniem i zakończył się już po pierwszej edycji. Teraz producenci otwarcie mówią o tym, że brak Eurowizji w nazwie był wizerunkowym błędem, który przyczynił się do porażki formatu w USA.

- Jeśli usłyszysz "American Song Contest" i wygooglujesz, co to jest – nic. Jeśli wygooglujesz Eurowizję, od razu wyskoczy ci 70 lat muzycznej historii. Według mnie, to był zapewne największy błąd, którego nie można powtórzyć – powiedział szczerze Christer Björkman, jeden z producentów Eurowizji Azja 2026, a wcześniej wielokrotny producent Konkursu Piosenki Eurowizji oraz szef szwedzkiej delegacji.

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Azjatycka Eurowizja - gdzie, kiedy, transmisja, głosowanie

Eurowizja Azja 2026 odbędzie się 14 listopada w Bangkoku. Konkurs z udziałem 11 państw będzie na żywo transmitować Telewizja Polska - na antenie TVP2 od 14:30 czasu polskiego. Widowisko będzie też można śledzić na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Głosowanie będzie przypominać oryginalny konkurs - punkty przekażą jurorzy i widzowie z każdego kraju, a ponadto - fani z całego globu będą mogli głosować jako Reszta Świata. Polacy mogą wesprzeć swoich faworytów w głosowaniu online, rozdzielając osiem darmowych głosów między co najmniej trzy piosenki.

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