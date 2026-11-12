WTA Finals w Indian Wells. Kto awansował po sensacyjnym zwrocie akcji?

Niezwykły zwrot akcji w meczu Sabalenki

Zarówno Mirra Andriejewa, jak i Aryna Sabalenka przystąpiły do środowego spotkania z jednym zwycięstwem na koncie. Białorusinka rozpoczęła mecz znakomicie, ponieważ w pierwszym secie prowadziła już 4:1. Od tego momentu obraz gry uległ całkowitej zmianie, a faworytka nie wygrała ani jednego gema i nie wypracowała nawet jednej piłki gemowej.

Wcześniej na kortach w Indian Wells ukraińska tenisistka Elina Switolina pokonała Karolinę Muchovą 3:6, 6:2, 6:2. Czeszka po tej porażce ostatecznie straciła szansę na wyjście z grupy. Z kolei Switolina w piątek zmierzy się z Sabalenką w bezpośrednim starciu o drugie miejsce premiowane awansem do półfinału.

Jak wygląda sytuacja w grupie A?

Zasady turnieju przewidują, że do półfinału kwalifikują się po dwie najlepsze zawodniczki z obu grup. We wtorek awans z grupy A zapewniła sobie Czeszka Linda Noskova. W czwartek o drugie miejsce powalczą Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula, która wcześniej wyeliminowała Martę Kostiuk. Ukrainka dołączyła do rywalizacji po wycofaniu się liderki światowego rankingu, Jeleny Rybakiny z Kazachstanu.

W przeszłości polskie tenisistki odnosiły znaczące sukcesy w kończącym sezon turnieju. W 2015 roku zawody wygrała Agnieszka Radwańska, a w 2023 roku triumfowała Iga Świątek. Tegoroczna edycja prestiżowego turnieju w Indian Wells potrwa do niedzieli.