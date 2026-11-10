Eurowizja Azja 2026 - faworyci. Kto wygra pierwszy w historii azjatycki konkurs? Przewidywania

Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra"

Faworytem Eurowizji Azja 2026 wydają się być Filipiny. CARMELLE i jej piosenka “Sobra-sobra” prowadzi w głosowaniach fanowskich, a dodatkowo sami Filipińczycy bardzo szybko stworzyli zaangażowaną grupę eurofanów, którzy naprawdę żyją tym wydarzeniem. “Sobra Sobra” na pewno jest najbardziej “europejską” piosenką w stawce. Pytanie, czy to nie dlatego jest faworytem. Czy azjatyccy jurorzy i widzowie również to kupią? Zobaczymy 14 listopada.

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Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky"

Malezja poszła w bardzo klasyczną, monumentalną balladę. Aina Abdul jest w kraju wielką gwiazdą i jest znana nie tylko z mocnego głosu, ale też kreatywnych, monumentalnych sukni. Jej show może być wystarczająco imponujące, aby zgarnąć trofeum. Co ciekawe, będzie pierwszą w historii Eurowizji uczestniczką, która wystąpi na scenie w hidżabie.

Sonda Kto wygra Eurowizję Azja 2026? Filipiny Malezja Wietnam Korea Południowa Laos inny kraj

Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN"

Wietnam, podobnie jak Malezja, postawił na dużą lokalną gwiazdę. Gatunek muzyczny jest jednak zupełnie inny. Tóc Tiên prezentuje nośny utwór z mocnym orientalnym instrumentalem i finałem, który może przypominać utwór “Jump” zespołu BLACKPINK. Może właśnie to bardzo azjatyckie brzmienie będzie idealnym wyborem na inauguracyjnego zwycięzcę.

Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE"

Udział Korei Południowej wywoływał wiele emocji od samego początku. Wiele osób uważało, że ze względu na sukces k-popu stanie się dla Eurowizji Azji tym, czym dla oryginalnej Eurowizji jest Szwecja. Faktycznie kraj ten wysyłał na konkurs k-popowego idola. Ich reprezentant JUNHEE był członkiem boysbandu A.C.E Czy to mu zapewni wygraną? Nie można tego wykluczyć.

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Laos – Thinla – "BAE"

Laos chyba zachwycił się występem Polski z Eurowizji 2023. Thinla śpiewa utwór “BAE” i nie da się nie usłyszeć w tym naszej Bejby. Z jednej strony jest to mem, z drugiej strony bardzo wpada w ucho. Może być bardzo wysoko, jak i ostatnie, ale na pewno jest to pierwszy w historii "disaster bop" Eurowizji Azja. Kto wie, może to właśnie bycie memem jest przepisem na sukces.