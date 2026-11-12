Twój storczyk przestał kwitnąć? Zrób to, a znów obsypie się kwiatami

Storczyki wymagają szczególnej pielęgnacji jesienią i zimą; należy unikać przeciągów, bliskości kaloryferów i ostrego słońca, a także podlewać je rzadziej, obserwując korzenie.

Gdy storczyk przekwitnie, nie należy go wyrzucać; jeśli pęd jest zielony i zdrowy, można go przyciąć ostrym narzędziem tuż nad trzecim węzłem.

Ten prosty zabieg może pobudzić uśpione oczko do rozwoju, co w efekcie może doprowadzić do ponownego kwitnienia rośliny.

Storczyk to jedna z tych roślin, które pięknie prezentuje się zarówno w salonie, jak i sypialni czy kuchni. Niestety, jego efektowny wygląd nie oznacza, że możemy całkowicie zapomnieć o pielęgnacji. Wręcz przeciwnie! Warto poznać kilka zasad, dzięki którym orchidea będzie zdrowa i być może ponownie zakwitnie.

Jesienią i zimą storczyk potrzebuje szczególnej troski

Kiedy dni stają się krótsze, a za oknem coraz częściej panuje chłód, zmieniają się również potrzeby roślin doniczkowych. Storczyki nie przepadają za gwałtownymi zmianami temperatury ani zimnymi przeciągami. Dlatego lepiej nie ustawiać ich przy często otwieranym oknie. Nie służy im także bezpośrednie sąsiedztwo kaloryfera, który wysusza powietrze. Istotne jest również odpowiednie oświetlenie. Storczyki lubią jasne stanowiska, ale ostre, bezpośrednie promienie słoneczne mogą im zaszkodzić. Zimą, gdy naturalnego światła jest mniej, warto zadbać, aby roślina miała do niego jak najlepszy dostęp. Nie można zapominać o podlewaniu. W chłodniejszych miesiącach storczyki zazwyczaj potrzebują mniej wody niż latem. Najlepiej obserwować korzenie i podłoże, zamiast podlewać roślinę według sztywnego harmonogramu. Srebrzyste korzenie często sygnalizują, że nadszedł odpowiedni moment. Po namoczeniu doniczki należy pozwolić nadmiarowi wody swobodnie odpłynąć. Przelanie to jeden z najczęstszych błędów w uprawie tych kwiatów.

Wersja FB: Najpiękniejsze storczyki w łańcuckiej storczykarni

Twój storczyk przekwitł? Nie spisuj go na straty. Zrób to z pędem, a ponownie obsypie się kwiatami

Wielu osobom wydaje się, że gdy ostatnie kwiaty opadną, storczyk zakończył już swoją przygodę z kwitnieniem. Nic bardziej mylnego! Przekwitnięcie jest naturalnym etapem rozwoju rośliny i wcale nie oznacza, że trzeba się z nią rozstać. Jeżeli pęd pozostaje zielony, jędrny i zdrowy, można spróbować pobudzić roślinę do ponownego kwitnienia. W tym celu wystarczy przyciąć go ostrym, zdezynfekowanym narzędziem tuż nad trzecim węzłem, licząc od dołu pędu. Taki zabieg może pobudzić uśpione oczko do rozwoju i doprowadzić do pojawienia się bocznego pędu.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to gwarancja natychmiastowego pojawienia się kwiatów. Duże znaczenie mają kondycja storczyka, odmiana oraz warunki, w jakich rośnie. Jeśli natomiast pęd całkowicie zaschnął i zbrązowiał, należy usunąć go przy nasadzie. Jeśli jednak nadal jest jędrny i zielony, wystarczy odrobina cierpliwości i właściwe przycięcie zielonego pędu, aby po pewnym czasie na parapecie ponownie pojawiły się piękne kwiaty.

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