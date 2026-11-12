Biedronka zaskakuje przed weekendem. Kabanosy, wędliny i chemia domowa na przecenach! Promocje w Biedronce

W gazetce Biedronki obowiązującej od 12 do 18 listopada pojawiły się promocje na produkty spożywcze i chemię domową, które mogą przydać się podczas weekendowych zakupów.

Kabanosy Tarczyński można kupić w promocji, w której drugi produkt jest tańszy o 70 proc., natomiast na wybrane wędliny w plastrach marki Kraina Wędlin obowiązuje oferta 2+1 gratis.

Sieć przeceniła również wybrane produkty Air Wick w promocji 2+1 gratis oraz Coccolino w ofercie 1+1 gratis, dzięki czemu można uzupełnić zapasy środków do domu.

Przed zakupami warto sprawdzić warunki poszczególnych promocji, ponieważ część z nich wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka, a także może obowiązywać z limitami ilościowymi.

Kabanosy i wędliny taniej. Na czym polegają promocje?

Jedną z ciekawszych propozycji są kabanosy paczkowane marki Tarczyński. W aktualnej gazetce Biedronki znalazła się oferta, w której drugi produkt jest tańszy o 70 proc. To dobra okazja dla osób, które regularnie kupują tego rodzaju przekąski albo chcą uzupełnić zapasy na weekend. Warto jednak zwrócić uwagę na zasady naliczania rabatu oraz ewentualne ograniczenia ilościowe.

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Promocja objęła również wędliny w plastrach marki Kraina Wędlin. W tym przypadku obowiązuje oferta 2+1 gratis, dzięki której przy zakupie trzech kwalifikujących się opakowań jedno otrzymuje się bez dodatkowej opłaty. Przed włożeniem produktów do koszyka warto sprawdzić, czy wszystkie wybrane warianty należą do objętej promocją grupy.

Chemia domowa również w promocji

W gazetce nie zabrakło także produktów przydatnych podczas codziennych porządków. Biedronka przygotowała między innymi promocję 2+1 gratis na wybrane produkty Air Wick oraz ofertę 1+1 gratis na Coccolino. To propozycje dla osób, które chcą uzupełnić zapasy odświeżaczy powietrza lub płynów do płukania tkanin.

Przed zakupem warto porównać pojemności i ceny jednostkowe. Przy promocjach wielosztukowych dobrze jest kupować tylko takie produkty, które rzeczywiście wykorzystamy. W ten sposób można uniknąć sytuacji, w której pozorna oszczędność kończy się niepotrzebnym gromadzeniem zapasów.

Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?

Powyższe oferty znajdują się w gazetce obowiązującej od 12 do 18 listopada 2026 roku. Warto pamiętać o tym, że niektóre promocje mogą wymagać użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka, a także podlegać limitom zakupowym. Warto więc przed wyjściem do sklepu sprawdzić szczegółowe warunki przy konkretnym produkcie. Dostępność może się różnić w zależności od sklepu Biedronka.