Roksana Węgiel zadała szyku podczas Biegu Niepodległości. Wzięła ze sobą męża i brata!

Gwiazdy show-biznesu świętowały Dzień Niepodległości!

W minioną środę Polacy w kraju oraz na całym świecie świętowali 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten ważny dzień celebrowały również gwiazdy show-biznesu. Na Instagramach m.in. Małgorzaty Sochy, Julii Wieniawy, Michała Koterskiego, Edyty Herbuś czy Cezarego Pazury pojawiły się treści związane z Dniem Niepodległości.

Wiele znanych twarzy można było zobaczyć również podczas Biegu Niepodległości, który po raz 36. odbył się w Warszawie. Tysiące zawodników wystartowało o symbolicznej godzinie 11:11. Charakterystycznym elementem biegu są białe i czerwone koszulki, dzięki którym uczestniczy biegu tworzą "żywą flagę".

W Biegu Niepodległości regularnie bierze udział m.in. Maciej Kurzajewski. W tym roku na starcie zameldowała się również Roksana Węgiel. Nie była sama! Młodziutkiej piosenkarce towarzyszyli mąż oraz młodszy brat, Maksymilian.

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Roksana Węgiel na Biegu Niepodległości. Pobiegła z mężem i bratem

Roxie podzieliła się na Instagramie obszerną fotorelacją z biegu. Fani wokalistki od razu zwrócili uwagę na różnicę wzrostu między rodzeństwem. Chociaż 15-letni Max jest sporo młodszy od znanej siostry to już przerasta ją niemal o głowę!

Ale mocne trio!; Najlepsze rodzeństwo; Od kiedy Max jest wyższy? Chyba coś mnie ominęło - napisali internauci w komentarzach.

Roksana Węgiel zadbała nie tylko o kondycję, ale również i odpowiedni strój. Od stóp do głów ubrana była w czarny strój. Obcisły kostium podkreślał zgrabną sylwetkę gwiazdy. 21-latka ciężko pracuje nad swoją formą, a efektami bardzo chętnie chwali się w sieci!

Po zakończonym biegu cała trójka otrzymała symboliczne medale. Roxie zapozowała ze swoim odznaczeniem niczym rasowa sportsmenka!

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