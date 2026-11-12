"The Voice of Poland 2026" - drużyny. Kto wystąpi w odcinkach na żywo? To ich wybrali trenerzy

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-12 8:51

"The Voice of Poland" wkroczył w najważniejszy etap rywalizacji. Przez ostatnie tygodnie widzowie śledzili Przesłuchania w ciemno, Bitwy i Nokauty. Teraz nadszedł czas na występy na żywo, w których pozostali uczestnicy zawalczą o dalszy udział w programie. Kto wywalczył awans do Live'ów?

"The Voice of Poland 2026" - kto wystąpi w Live'ach?

W 17. edycji programu "The Voice of Poland" rozpoczyna się etap występów na żywo, który z pewnością dostarczy widzom wielu niezapomnianych emocji. O tytuł najlepszego głosu w Polsce rywalizuje wielu utalentowanych wokalistów, jednak zwycięzca może być tylko jeden. Przez ostatnie tygodnie trenerzy – Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz, Tomson i Baron oraz Kuba Badach – przemierzali kraj w poszukiwaniu wyjątkowych talentów, z których skompletowali swoje drużyny. Udział w programie wiąże się jednak z coraz większą presją, a zasady rywalizacji nie pozostawiają miejsca na błędy. Po etapach Bitew i Nokautów, które w tym sezonie odbywają się według zmienionej formuły, o zwycięstwo powalczy już tylko 16 uczestników – po cztery osoby z każdej drużyny. Którzy wokaliści zapewnili sobie miejsce w odcinkach na żywo i mają szansę sięgnąć po główną nagrodę oraz rozpocząć ogólnopolską karierę? Sprawdźcie, kto awansował do kolejnego etapu 17. edycji "The Voice of Poland".

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Drużyna Michała Szpaka

  • Iga Posta
  • Amelia Mitoraj
  • Beniamin Nowakowski
  • Kuba Adamus

Drużyna Edyty Bartosiewicz

  • Pamela Matyska
  • Roksana Walczak
  • Amelia Wróblewska
  • Jarosław Weber

Drużyna Tomsona i Barona

  • Kacper Bator
  • Asia AZZJA Mądry
  • Anna Nguyen
  • Zosia Kosińska

Drużyna Kuby Badacha

  • Karolina Łopuch
  • Dominika Siwek
  • Kinga Wylęgły
  • Sandra Rusin

"The Voice of Poland 2026" - kiedy oglądać?

17. edycja "The Voice of Poland" pojawiła się na ekranach 12 września 2026 roku. Edycję, podobnie jak poprzednie, będzie można oglądać na antenie kanału TVP2 w każdą sobotę. Odcinki startują równo o 20:30. Pierwsza część kończy się przed 22:00. O 22:05 rozpoczyna się kontynuacja i trwa do 23:35.

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