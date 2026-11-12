"The Voice of Poland 2026" - drużyny. Kto wystąpi w odcinkach na żywo? To ich wybrali trenerzy

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"The Voice of Poland 2026" - kto wystąpi w Live'ach?
W 17. edycji programu "The Voice of Poland" rozpoczyna się etap występów na żywo, który z pewnością dostarczy widzom wielu niezapomnianych emocji. O tytuł najlepszego głosu w Polsce rywalizuje wielu utalentowanych wokalistów, jednak zwycięzca może być tylko jeden. Przez ostatnie tygodnie trenerzy – Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz, Tomson i Baron oraz Kuba Badach – przemierzali kraj w poszukiwaniu wyjątkowych talentów, z których skompletowali swoje drużyny. Udział w programie wiąże się jednak z coraz większą presją, a zasady rywalizacji nie pozostawiają miejsca na błędy. Po etapach Bitew i Nokautów, które w tym sezonie odbywają się według zmienionej formuły, o zwycięstwo powalczy już tylko 16 uczestników – po cztery osoby z każdej drużyny. Którzy wokaliści zapewnili sobie miejsce w odcinkach na żywo i mają szansę sięgnąć po główną nagrodę oraz rozpocząć ogólnopolską karierę? Sprawdźcie, kto awansował do kolejnego etapu 17. edycji "The Voice of Poland".
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Drużyna Michała Szpaka
- Iga Posta
- Amelia Mitoraj
- Beniamin Nowakowski
- Kuba Adamus
Drużyna Edyty Bartosiewicz
- Pamela Matyska
- Roksana Walczak
- Amelia Wróblewska
- Jarosław Weber
Drużyna Tomsona i Barona
- Kacper Bator
- Asia AZZJA Mądry
- Anna Nguyen
- Zosia Kosińska
Drużyna Kuby Badacha
- Karolina Łopuch
- Dominika Siwek
- Kinga Wylęgły
- Sandra Rusin
"The Voice of Poland 2026" - kiedy oglądać?
17. edycja "The Voice of Poland" pojawiła się na ekranach 12 września 2026 roku. Edycję, podobnie jak poprzednie, będzie można oglądać na antenie kanału TVP2 w każdą sobotę. Odcinki startują równo o 20:30. Pierwsza część kończy się przed 22:00. O 22:05 rozpoczyna się kontynuacja i trwa do 23:35.