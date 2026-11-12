"The Voice of Poland 2026" - drużyny. Kto wystąpi w odcinkach na żywo? To ich wybrali trenerzy

"The Voice of Poland 2026" - kto wystąpi w Live'ach?

W 17. edycji programu "The Voice of Poland" rozpoczyna się etap występów na żywo, który z pewnością dostarczy widzom wielu niezapomnianych emocji. O tytuł najlepszego głosu w Polsce rywalizuje wielu utalentowanych wokalistów, jednak zwycięzca może być tylko jeden. Przez ostatnie tygodnie trenerzy – Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz, Tomson i Baron oraz Kuba Badach – przemierzali kraj w poszukiwaniu wyjątkowych talentów, z których skompletowali swoje drużyny. Udział w programie wiąże się jednak z coraz większą presją, a zasady rywalizacji nie pozostawiają miejsca na błędy. Po etapach Bitew i Nokautów, które w tym sezonie odbywają się według zmienionej formuły, o zwycięstwo powalczy już tylko 16 uczestników – po cztery osoby z każdej drużyny. Którzy wokaliści zapewnili sobie miejsce w odcinkach na żywo i mają szansę sięgnąć po główną nagrodę oraz rozpocząć ogólnopolską karierę? Sprawdźcie, kto awansował do kolejnego etapu 17. edycji "The Voice of Poland".

ZOBACZ TAKŻE: Edyta Bartosiewicz wstała z fotela! Takiego występu w "The Voice of Poland" dawno nie było

Drużyna Michała Szpaka

Iga Posta

Amelia Mitoraj

Beniamin Nowakowski

Kuba Adamus

Drużyna Edyty Bartosiewicz

Pamela Matyska

Roksana Walczak

Amelia Wróblewska

Jarosław Weber

Drużyna Tomsona i Barona

Kacper Bator

Asia AZZJA Mądry

Anna Nguyen

Zosia Kosińska

Drużyna Kuby Badacha

Karolina Łopuch

Dominika Siwek

Kinga Wylęgły

Sandra Rusin

"The Voice of Poland 2026" - kiedy oglądać?

17. edycja "The Voice of Poland" pojawiła się na ekranach 12 września 2026 roku. Edycję, podobnie jak poprzednie, będzie można oglądać na antenie kanału TVP2 w każdą sobotę. Odcinki startują równo o 20:30. Pierwsza część kończy się przed 22:00. O 22:05 rozpoczyna się kontynuacja i trwa do 23:35.

"The Voice of Poland": Badacha aż wcisnęło w fotel!