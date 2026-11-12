Koszykarski fenomen z Pruszkowa. 17 małżeństw, przyjaźnie na całe życie i sportowe sukcesy

Koszykarski fenomen z Pruszkowa łączy pokolenia

Koszykarki z Pruszkowa odnoszą sukcesy od wielu dekad. W 1967 roku młodziczki zdobyły mistrzostwo kraju, a w 1981 roku Znicz Pruszków wywalczył Puchar Polski, grając w drugiej lidze. Zespół, składający się z wychowanek, w kolejnym sezonie awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej i przez dwa lata był najlepszy na Mazowszu. Kolejne lata to m.in. mistrzostwo Szkolnego Związku Sportowego, złoto Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1986 roku oraz powrót do ekstraklasy w latach 2009-2013 dzięki UKS Lider Pruszków.

Sukcesy pruszkowskiego basketu świętowano podczas spotkania pokoleń w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. Uroczystość, zorganizowana w ramach 110. rocznicy nadania praw miejskich, zgromadziła zawodniczki, trenerów i działaczy reprezentujących wszystkie dotychczasowe lata działalności. Koszykarski fenomen z Pruszkowa to przede wszystkim zgrane, lokalne zespoły, co podkreślał Grzegorz Kwasiborski, prezes MKS Znicz Pruszków. To on przypomniał zaangażowanie dawnych zawodniczek, które na boisku oddawały całe serce.

"Możemy być dumni z tego, że koszykarki i koszykarze z tej samej ulicy, z tego samego podwórka czy tej samej szkoły, stawali na podium mistrzostw Polski. Dziś medale zdobywają reprezentacje województw, zlepki z wielu klubów, a tu Czarkowi Grzelakowi i innym trenerom udawało się doprowadzać do tego, że sięgały po nie mieszkanki Pruszkowa, koleżanki z klasy, z tej samej czy innej szkoły. Te więzi zostają na całe życie. Zobaczcie, jak wiele osób zebrało się tutaj po tylu latach. Z przyjemnością tu przyjechali. Dodam, że przebijacie obecnych koszykarzy i koszykarki. Wy wkładałyście na boisku całe serce do gry, co w tej chwili jest niespotykane. Dzisiejsza młodzież, niestety, woli grać na PlayStation" - mówił prezes MKS Znicz Pruszków Grzegorz Kwasiborski.

Ilu sportowców połączyła koszykówka?

Z pruszkowskich klubów wywodzą się liczne reprezentantki Polski, takie jak Ewa Kalińska, Elżbieta Foryszewska-Wójt, Oliwia Tomiałowicz czy Klaudia Sosnowska. Wyjątkowym aspektem pruszkowskiej koszykówki jest jej wymiar rodzinny. Były trener i zawodnik Jacek Dobrowolski podał zaskakującą informację: sport połączył tam w małżeństwa 17 par. Sam zresztą ożenił się ze swoją podopieczną. Koszykarskie tradycje są też przekazywane z pokolenia na pokolenie, czego przykładem jest Janina Czerwińska, która w sezonie 1986/1987 zagrała w jednym meczu ze swoją córką Beatą.

Elżbieta Nowak, wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki i mistrzyni Europy z 1999 roku, zwróciła uwagę na wartość sportu w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Przynależność do grupy i przyjaźnie nawiązane na boisku zostają na całe życie, co widać na przykładzie pruszkowskich zawodniczek. Koszykarski fenomen z Pruszkowa polega więc nie tylko na zdobywanych trofeach, ale i na silnych, ponadczasowych więziach budowanych wokół wspólnej pasji i zaangażowania na parkiecie.