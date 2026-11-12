Måneskin wraca na scenę w 2027 roku. Zespół wystąpi na kultowym festiwalu

Spis treści Måneskin zagra na festiwalu Coachella w 2027 roku

Historia grupy Måneskin zaczęła się w 2016 roku w Rzymie. Już rok później później muzycy wypuścili swój pierwszy minialbum zatytułowany „Chosen”, a w 2018 roku na rynek trafił ich debiutancki krążek długogrający „Il ballo della vita”. Włosi błyskawicznie zdobyli uznanie we własnym kraju, w czym mocno pomógł im występ w lokalnej odsłonie programu „X-Factor”, jednak na międzynarodową sławę musieli jeszcze chwilę poczekać.

Przełom na skalę globalną nastąpił w 2021 roku, kiedy formacja wzięła udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. Podczas zorganizowanego pięć lat temu wydarzenia włoscy reprezentanci wywołali ogromne poruszenie i ostatecznie sięgnęli po główne trofeum. To zwycięstwo otworzyło im drzwi do międzynarodowej kariery, a utwory „Zitti e buoni” i „I Wanna Be Your Slave” podbiły światowe listy przebojów. Talent młodych artystów doceniły legendy muzyki, w tym Iggy Pop, który zdecydował się na wspólną sesję nagraniową z zespołem, oraz nieukrywający swojego zachwytu nad kapelą Mick Jagger.

Måneskin to ostatni duży zespół rockowy?

Rzymska formacja postanowiła w pełni wykorzystać swoje pięć minut, błyskawicznie angażując się w intensywne życie w trasie oraz pracę w studiu nagraniowym. Takie zaangażowanie szybko przełożyło się na dalszy wzrost popularności i przyniosło muzykom prestiżową nominację do nagrody Grammy dla najlepszego nowego artysty.

Kolejnym krokiem było wydanie w 2023 roku płyty „Rush!”, która zebrała wprawdzie mieszane recenzje krytyków, ale dostarczyła fanom nowych przebojów, takich jak stworzony wspólnie z Tomem Morello kawałek „Gossip”. Po tym niezwykle wyczerpującym okresie członkowie Måneskin ogłosili w 2024 roku, że potrzebują krótkiego odpoczynku. Przerwę w działalności macierzystej grupy basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i wokalista Damiano David wykorzystali na rozwój karier solowych oraz nagrywanie materiału na własny rachunek.

Mimo solowych aktywności muzyków w mediach od dawna pojawiały się spekulacje, że rzymska formacja planuje reaktywację w 2027 roku. Taki scenariusz sygnalizował już latem 2025 roku Alessandro De Angelis, czyli ojciec basistki zespołu, który odpowiada za wizerunek, markę oraz organizację koncertów grupy. Mężczyzna sugerował wówczas, że powrót Måneskin nastąpi jeszcze w 2026 roku ze względów finansowych, jednak te zapowiedzi nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Teraz mamy już jednak całkowitą pewność, że muzycy znów staną razem na scenie w przyszłym roku.

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Måneskin zagra na festiwalu Coachella w 2027 roku

Chociaż już we wrześniu bieżącego roku plotkowano o występie zespołu Måneskin na festiwalu w San Remo, który zaplanowano na luty przyszłego roku, informacje te do dziś nie doczekały się oficjalnego potwierdzenia.

Zamiast tego fani doczekali się innego przełomowego komunikatu. W środę 11 listopada organizatorzy festiwalu Coachella opublikowali oficjalny plakat edycji zaplanowanej na 2027 rok, na którym w wyraźny sposób wyróżniono nazwę Måneskin. Włoska grupa zaprezentuje się przed kalifornijską publicznością dwukrotnie, 10 oraz 17 kwietnia. Zaskakujący jest jednak fakt, że sami muzycy wciąż milczą na temat tego ogłoszenia, a ich ostatnia aktywność na oficjalnym profilu na Instagramie pochodzi z sierpnia 2024 roku.