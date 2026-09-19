Superpuchar Polski koszykarek dla Lotto AZS UMCS Lublin. Ile wyniósł wynik

Pewne zwycięstwo w meczu o Superpuchar Polski

Zawodniczki Lotto AZS UMCS Lublin zmierzyły się we Wrocławiu ze Ślęzą w walce o Superpuchar Polski. Spotkanie zakończyło się wyraźnym triumfem akademiczek, które pokonały wrocławianki 78:60 (18:17, 19:18, 23:12, 18:13). Dla drużyny z Lublina jest to trzecie takie trofeum wywalczone w historii rozgrywek.

Podopieczne z Lublina kontrolowały przebieg gry, sukcesywnie budując przewagę. Największą różnicę punktową wypracowały w trzeciej kwarcie, którą wygrały różnicą aż 11 punktów. Ostatnia część meczu była już tylko przypieczętowaniem sukcesu przez Lotto AZS UMCS.

Kto najwięcej punktował?

Wśród zawodniczek ze Śląska najwięcej punktów, bo aż 16, rzuciła Ameryst Alston. Deyona Gaston i Aleksandra Mielnicka dołożyły po 12 punktów każda. Z kolei Natalia Rutkowska zakończyła mecz z 11 zdobytymi punktami, Julia Jeziorna z 3, a po 2 zanotowały Zuzanna Kulińska, Digna Strautmane i Zuzanna Puc.

Zwycięski zespół napędzała Matea Tadić, zdobywczyni 20 punktów. Kolejnymi liderkami punktowymi z Lublina były Brooque Williams z 17 oczkami i Kourtney Treffers, która dodała 15. Catherine Reese i Amalia Rembiszewska zdobyły odpowiednio 11 i 10 punktów dla zdobywczyń Superpucharu.