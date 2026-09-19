Dziki Warszawa w finale eliminacji Ligi Mistrzów FIBA. Z kim zagrają o awans?

Dziki Warszawa pokonały hiszpański zespół

Koszykarze stołecznego klubu odnieśli trzecie zwycięstwo podczas turnieju w bułgarskim Samokowie, wygrywając z hiszpańskim Rio Breogan Lugo 113:110. Wcześniej brązowi medaliści mistrzostw Polski pokonali BK Opawa 116:99 oraz VEF Ryga 102:95. O niedzielny awans do Ligi Mistrzów FIBA podopieczni trenera Marco Legovicha zagrają ze zwycięzcą meczu Promitheas Patras BC z Rastą Vechta. Zespół z Warszawy w trzeciej kwarcie prowadził już różnicą dwudziestu punktów, kontrolując przebieg całego spotkania.

Najlepszym graczem na parkiecie był Joseph Girard III, który zdobył trzydzieści dwa punkty i zanotował siedem asyst. Drużyna Dzików wykazała się znakomitą skutecznością zza linii rzutów za trzy punkty, trafiając dziewiętnaście razy na trzydzieści siedem prób. Wśród hiszpańskich rywali najlepiej punktował Francis Alonso, zdobywca dwudziestu dziewięciu oczek. Koszykarze z Polski pokazali charakter w decydującej czwartej kwarcie, utrzymując korzystny rezultat pomimo silnego nacisku przeciwników.

"Jestem naprawdę szczęśliwy i dumny z zawodników. To niesamowity występ, z perfekcyjna pierwszą połową. Spodziewaliśmy się w drugiej części odpowiedzi rywali i ona była, ale pozostaliśmy do końca spotkania drużyną grającą razem, mimo pewnych błędów w ofensywie, przy nacisku rywali, i obronie. Jutro, w finale musimy być lepsi, jeśli mamy wywalczyć bilet do Ligi Mistrzów" - powiedział po meczu z Rio Breogan trener Legovich.

Kto zagra w europejskich pucharach?

W przypadku niedzielnego triumfu warszawski zespół trafi do grupy F Ligi Mistrzów. Jego potencjalnymi rywalami będą Cholet Basket, Hapoel Holon oraz Spartak Subotica. Jeśli polska drużyna przegra finałowe starcie, zostanie automatycznie przeniesiona do fazy grupowej Pucharu Europy FIBA. Tam zagrają również inni reprezentanci naszego kraju, między innymi wicemistrz Polski Zastal Zielona Góra oraz King Szczecin. W eliminacjach do jedenastej edycji rozgrywek biorą udział dwadzieścia cztery drużyny.

Pewna udziału w fazie grupowej prestiżowych rozgrywek jest już mistrzowska Legia Warszawa. Stołeczna ekipa zagra w grupie B przeciwko takim zespołom jak Galatasaray Stambuł, SIG Strasbourg oraz Cibona Zagrzeb. W poprzedniej edycji puchar wzniosła drużyna Rytas Wilno z naturalizowanym Amerykaninem Jerrickiem Hardingiem w składzie. Litewski zespół wygrał wówczas wielki finał w Badalonie, pokonując AEK Ateny 92:86 po zaciętej dogrywce.