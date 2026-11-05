Danuta Stenka i Janusz Grzelak są razem od ponad 40 lat. Ich historia zaczęła się w teatrze

Początki tej relacji przypadają na końcówkę PRL-u, gdy los zetknął ze sobą dwoje stawiających pierwsze kroki w zawodzie aktorów. Znajomi ostrzegali wprawdzie Janusza, że podbicie serca utalentowanej Danusi okaże się trudnym zadaniem, ale ostatecznie zakochani stworzyli zgodne małżeństwo i wspólnie wychowali dwie córki. Dziś ich więź pozostaje nienaruszona nawet w obliczu dramatycznej diagnozy.

Danuta Stenka apelowała o pomoc dla chorego męża. Szybko zebrano 2 miliony złotych

Aktorka zwróciła się z prośbą o wsparcie 4 listopada. Za pośrednictwem nagrania opublikowanego w internecie Danuta Stenka ujawniła, że u jej męża Janusza Grzelaka zdiagnozowano agresywnego szpiczaka plazmocytowego. Choroba nowotworowa poważnie osłabiła organizm mężczyzny, a według lekarzy jedyną szansą na odzyskanie zdrowia jest zastosowanie nowoczesnej i niezwykle kosztownej terapii CAR-T Cell. Internetową zbiórkę pieniędzy zaczęli masowo udostępniać wzruszeni fani artystki oraz liczne gwiazdy polskiego show-biznesu. Niezbędne dwa miliony złotych na nierefundowane w przypadku szpiczaka leczenie udało się zebrać dzięki wpłatom darczyńców już następnego dnia, w zaledwie kilkanaście godzin.

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Jak artystka poznała męża? Janusz Grzelak dla ukochanej zrezygnował z aktorstwa

W jakich okolicznościach para się poznała? Historia ich związku zaczęła się w 1985 roku, gdy oboje rozpoczynali dopiero karierę aktorską. Utalentowana artystka natychmiast wpadła w oko Januszowi na przeglądzie teatralnym organizowanym w Toruniu. Mężczyzna wspominał po latach ostrzeżenia kolegów, którzy twierdzili, że zjawiskowa Danuta Stenka może okazać się zupełnie niedostępna, lecz on całkowicie zignorował te przestrogi. Już w trakcie pierwszego spotkania zaproponował jej wspólny wyjazd na wakacje. Faktycznie musiał włożyć sporo wysiłku w zdobycie względów koleżanki po fachu, ale ostatecznie stworzyli bardzo zgrany duet.

Z czasem ukochany wschodzącej gwiazdy podjął w pełni świadomą decyzję o przebranżowieniu się. Choć posiadał dyplom aktorski, Janusz Grzelak przeszedł do sektora finansowego i całkowicie ominął świat rodzącego się w Polsce show-biznesu. W tym samym czasie jego żona wyrosła na prawdziwą ikonę polskiego teatru, kina oraz telewizji.

Zobacz zdjęcia: Danuta Stenka z mężem

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Danuta Stenka i Janusz Grzelak są razem od ponad 40 lat. Czym zajmują się ich córki?

Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1988 roku, natomiast już po upadku komunizmu, kolejno w 1993 oraz 1999 roku, na świat przyszły ich dwie córki - Paulina i Wiktoria. Związek małżonków trwa więc już nieco ponad czterdzieści lat. Mimo że dziewczęta odziedziczyły artystyczne geny po obojgu rodzicach, żadna z nich nie zdecydowała się na karierę przed kamerą czy na scenie.

Obie siostry zdobyły wyższe wykształcenie psychologiczne, wybierając jednak odmienne ścieżki zawodowe w tej dziedzinie. Starsza Paulina pracuje jako coach oraz psychoterapeutka, z kolei młodsza Wiktoria wyspecjalizowała się w psychologii biznesu, rozwijając też swoje pasje związane z rękodziełem i modą. Danuta Stenka kilkukrotnie przyznawała w wywiadach, że jej córki odrzucały wszelkie zaproszenia na castingi. Obecnie słynna aktorka razem z obiema pociechami stanowi największe oparcie dla męża i ojca, który staje do walki z nowotworem i przygotowuje się do trudnego procesu leczenia.

- To nie jest łatwe prosić o pomoc, uwierzcie. Jednak chodzi o człowieka, który był przy nas zawsze, kiedy go potrzebowałyśmy. Dlatego dziś prosimy o pomoc jako żona i córki - napisały we wspólnym apelu umieszczonym w opisie internetowej zbiórki.

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