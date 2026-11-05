Nielegalne papierosy w Pułtusku i powiecie wołomińskim. Czterech mężczyzn trafiło do aresztu

Akcja CBŚP i Straży Granicznej w Pułtusku i powiecie wołomińskim

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału w Chełmie Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej w Braniewie. Akcję przeprowadzono pod koniec października na terenie Pułtuska i powiatu wołomińskiego. Wsparcia udzielili także funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. W trakcie akcji ujawniono kompletną linię do pakowania papierosów.

Papierosy i materiały do produkcji wyrobów tytoniowych

Funkcjonariusze ujawnili również magazyn z materiałami wykorzystywanymi do produkcji wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono między innymi bibułki i materiały poligraficzne. Zabezpieczono także ponad 400 tys. sztuk papierosów jednej ze znanych marek tytoniowych. Wartość zabezpieczonych wyrobów oszacowano na ponad 400 tys. zł.

Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych

Na miejscu zatrzymano czterech mężczyzn, trzech obywateli Białorusi i obywatela Polski. W Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku zatrzymani usłyszeli zarzuty, między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem papierosami. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane im przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl