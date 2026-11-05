Fikcyjne faktury VAT w Wałbrzychu. Zatrzymano 49-latka i zajęto sześć pojazdów

Policja i KAS prowadzą sprawę fikcyjnych faktur VAT

Postępowanie jest kontynuacją wielomiesięcznych działań funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. W sprawie współpracują z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w Wałbrzychu. Czynności prowadzone między innymi w czerwcu i wrześniu 2025 roku oraz w lutym, maju, czerwcu i lipcu 2026 roku doprowadziły do zatrzymania kolejnych osób podejrzewanych o udział w tym procederze.

49-latek miał posługiwać się 73 fikcyjnymi fakturami VAT

Najnowsze zatrzymanie przeprowadzono 3 listopada 2026 roku. Według śledczych zatrzymany, 49-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego, w latach 2021–2023 działał wspólnie z inną ustaloną osobą. Jako właściciel firmy miał posługiwać się 73 fakturami VAT, choć dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Faktury miały potwierdzać wykonanie usług i sprzedaż towarów między różnymi podmiotami, ale według śledczych opisane w nich transakcje nie miały miejsca.

Zabezpieczono dokumentację i zajęto sześć pojazdów

Łączna wartość brutto zakwestionowanych faktur wyniosła 1 024 197,79 zł, w tym 191 516,68 zł podatku VAT. Według policji działania te mogły doprowadzić do uszczuplenia należności publicznoprawnych i strat dla Skarbu Państwa. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową podmiotu gospodarczego oraz tymczasowo zajęli sześć pojazdów o szacunkowej wartości 102 tys. zł. Zatrzymanego osadzono w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. 4 listopada 2026 roku doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fikcyjnych faktur VAT

49-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa, o których popełnienie jest podejrzewany. Policja wskazuje również na wysokie kary finansowe przewidziane w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. Wałbrzyscy policjanci i funkcjonariusze KAS nie wykluczają kolejnych realizacji w tej sprawie. Czynności mają wyjaśnić wszystkie okoliczności procederu oraz ustalić inne osoby, które mogły mieć z nim związek.

Źródło: Policja.pl