Interwencja policji w Przedborzu. 70-latek z dusznościami trafił do szpitala

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-05 14:01

4 listopada 2026 roku 70-letni mężczyzna przyszedł po pomoc do Komisariatu Policji w Przedborzu. Skarżył się na duszności i problemy z oddychaniem. Policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego, a mężczyzna został przewieziony do szpitala w Radomsku.

Granatowy mundur z napisem Policja. O pomocy policjantów dla 70-latka w Przedborzu przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI

70-latek z dusznościami zgłosił się do komisariatu w Przedborzu

Do Komisariatu Policji w Przedborzu 4 listopada 2026 roku po godzinie 15:00 wszedł 70-letni mężczyzna. Uskarżał się na duszności oraz problemy z oddychaniem. Źle poczuł się, gdy szedł ulicą. Zauważył niedaleko komisariat i postanowił poprosić policjantów o pomoc.

Policjanci z Przedborza wezwali ratowników medycznych

Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, gdy zauważyli, że mężczyzna ma trudności z oddychaniem. Wezwali zespół ratownictwa medycznego i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Do czasu przyjazdu ratowników pozostawali przy 70-latku i udzielali mu niezbędnej pomocy. Następnie ratownicy medyczni przejęli opiekę nad mężczyzną.

Mężczyzna trafił do szpitala w Radomsku

Po udzieleniu pomocy na miejscu 70-latek został przewieziony do szpitala w Radomsku. Tam otrzymał dalszą pomoc medyczną. Policjanci zajmują się nie tylko interwencjami, zatrzymaniami i ściganiem sprawców przestępstw, lecz także pomocą osobom w nagłych sytuacjach.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI