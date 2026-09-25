Córka znanych aktorów odpowiada na zarzuty. Poszła do telewizji i od razu usłyszała łatkę "nepo baby"

Mira Majchrzak robi furorę w Top Model

Od kilku tygodni na małych ekranach króluje kolejna edycja kultowego "Top Model". Hitowy format stacji zadebiutował 16 lat temu, a twórcy nie ustają w próbach przyciągnięcia publiczności nowymi pomysłami. W najświeższej, jesiennej ramówce pojawiło się sporo modyfikacji. Do zacnego grona ekspertów oceniających dołączyła popularna w świecie fashion Ewelina Gralak. Rolę gospodyni przejęła natomiast Klaudia El Dursi, sama będąca niegdyś objawieniem show, która na tym stanowisku zastąpiła niezastąpionego przez lata Michała Piróga.

Aktualny sezon na stałe zapisze się na kartach historii produkcji. Organizatorzy przygotowali bowiem gigantyczną niespodziankę w postaci dwóch równolegle działających, izolowanych willi z uczestnikami walczącymi o nagrodę główną. Pozbawieni wzajemnej świadomości pretendenci przeżyli prawdziwy szok podczas fuzji obu obozów. Emocje sięgnęły zenitu, gdy ogłoszono niespotykaną wręcz masakrę – z marzeniami o wybiegach pożegnało się błyskawicznie aż trzynaście obiecujących twarzy.

Przez sito selekcji z sukcesem przedarła się Mira Majchrzak. Atrakcyjna dwudziestolatka wkracza w błyski fleszy bez większej tremy, ponieważ ma je we krwi. Dziewczyna przyszła na świat jako pociecha świetnie znanego duetu aktorskiego – Wojciecha Majchrzaka i Olgi Borys. Medialny rodowód błyskawicznie wywołał lawinę uszczypliwych uwag internautów wytykających jej rzekome układy i przyklejających metkę "nepo baby". W odpowiedzi udzielonej dla serwisu Plejada wschodząca modelka ustosunkowała się do krytycznych głosów i obszernie wyjaśniła motywy, które pchnęły ją do castingu.

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Córka Olgi Borys o oskarżeniach. Tak komentuje łatkę "nepo baby"

Jak wyznała, już w czasach młodzieńczych regularnie zaczepiano ją i wręczano namiary na agencje modelek. Początkowo totalnie ignorowała te wizje, lecz natarczywość headhunterów w końcu złamała jej opór. Podjęła decyzję o spróbowaniu własnych sił, co finalnie zaprowadziło ją przed kamery stacji z Wiertniczej. Reakcja celebryckiej rodziny na te plany okazała się zaskakująca. Podczas gdy odradzali jej kategorycznie pójście w ich ślady na deski teatru i plany filmowe, to modeling zyskał ich pełną aprobatę.

Bohaterka materiału stanowczo dementuje pogłoski, jakoby artystyczne gniazdo, z którego się wywodzi, było jakąkolwiek przepustką na salony modowe.

To są moi rodzice. Jestem z nich dumna i nie zmienię ich sobie. Zainteresowanie tak czy siak by było. Mogą sobie mówić [o mnie] "nepo". [...] Mówiłam to w sumie nawet na castingu, że branża aktorska i modelingowa to są dwie różne rzeczy. Nie wiem, jak moi rodzice mieliby wpłynąć na to, że jestem tutaj. Nie rozumiem nawet, jak miałoby to działać. Po prostu nie kumam

Sytuacja Miry nie stanowi jednak odosobnionego przypadku w aktualnym składzie telewizyjnego widowiska. O przepustkę do wielkiej kariery bój toczy również Tymoteusz Rozbicki, którego starszy brat, Nikodem, to gwiazdor młodego pokolenia rodzimego kina i telewizji.

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Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie