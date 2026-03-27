Mateusz Maga przed laty był objawieniem "Top Model". Nie do wiary, jak dziś wygląda

Udział Mateusza Magi w "Top Model" był z pewnością wyjątkowy. Wyróżniał się na tle innych uczestników swoją oryginalnością i niebanalnym podejściem do mody. Jury, choć często krytyczne, dostrzegało w nim potencjał i odwagę. Mimo że nie dotarł do finału i zakończył rywalizację w 9. odcinku, zyskał rozpoznawalność i sympatię części publiczności. Po programie Mateusz Maga próbował wykorzystać zdobytą popularność na różne sposoby. Początkowo skupił się na modelingu, brał udział w sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Jego androgeniczny wygląd, choć nietypowy, był poszukiwany przez niektórych projektantów i fotografów. Jednak Mateusz nie ograniczył się tylko do modelingu. Próbował swoich sił również jako wokalista. Wydał kilka singli, które, choć nie zdobyły szczytów list przebojów, pozwoliły mu wyrazić swoją artystyczną duszę. Jego muzyka była odzwierciedleniem jego osobowości - ekscentryczna, odważna i niepokorna.

Mateusz Maga z "Top Model" przeszedł zdumiewającą metamorfozę

Mateusz Maga próbował także swoich sił w preselekcjach do Eurowizji. Do konkursu zgłosił swój singiel "First Kiss", jednak nie udało mu się zakwalifikować do samych preselekcji. Na chwilę powrócił także do telewizji, występując w programie TVN "Agent - Gwiazdy". Na swoim koncie ma także udział w teledysku do utworu "Miracle" Calvina Harrisa i Ellie Goulding. Mateusz Maga nie jest zbytnio aktywny w mediach społecznościowych. Nieczęsto również bywa na imprezach branżowych i ściankach. Z nielicznych postów, które sporadycznie zamieszcza na Instagramie, możemy zobaczyć, iż od czasu udziału w "Top Model" Mateusz Maga przeszedł sporą metamorfozę. Na zamieszczonych fotografiach widać, iż zaczął trenować i chętnie prezentuje swoją muskulaturę.

