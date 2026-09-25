Jan Urban odkrył karty. Znamy skład Polaków na mecz z Bośnią i Hercegowiną

Dostępu do polskiej bramki będzie strzegł Marcin Bułka. W bloku defensywnym zobaczymy trio: Kacpra Potulskiego, Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Za boki boiska w roli wahadłowych odpowiadać będą Matty Cash i Michał Skóraś. Środek pola to domena Piotra Zielińskiego współpracującego z Bartoszem Sliszem. Bliżej bramki rywala znajdą się Jakub Kamiński i Sebastian Szymański, którzy mają wspierać operującego na szpicy Roberta Lewandowskiego.

Szkoleniowiec już wcześniej komunikował chęć przetestowania większej liczby graczy, choć nie poszedł śladem Jurgena Kloppa i jego 44 powołań do reprezentacji Niemiec. W pierwszym starciu turnieju Jan Urban zdecydował się oprzeć zespół na weteranach, dając jednak szansę obiecującemu Potulskiemu w obronie. Z kolei problemy zdrowotne innych bramkarzy sprawiły, że to Bułka musi udźwignąć ciężar występu od pierwszych minut.

Biało-Czerwoni rozpoczynają rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Głównym założeniem jest wywalczenie szybkiego awansu na wyższy szczebel. Zwycięstwo nad Bośniakami ma nie tylko przynieść komplet punktów, ale również zbudować morale zespołu przed nadchodzącymi potyczkami ze Szwedami i Rumunami. Zestawienie personalne sugeruje nastawienie na atak, w którym kluczową rolę ma odegrać Lewandowski wspierany przez ofensywnie usposobionych bocznych pomocników.

Decyzje personalne już zapadły, a do rozpoczęcia meczu pozostało niewiele czasu. Zawodnicy mają teraz za zadanie udowodnić na boisku, że trener podjął trafne wybory przy kompletowaniu wyjściowej jedenastki.

Oficjalne zestawienie Biało-Czerwonych na starcie z Bośnią i Hercegowiną: Marcin Bułka - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański - Robert Lewandowski.