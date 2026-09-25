Mistrzostwa Europy siatkarzy. Polacy zdemolowali rywali i zagrają o złoto

Polska reprezentacja zagra o złoty medal

Biało-czerwoni pokonali reprezentację Słowenii 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) w półfinałowym starciu mistrzostw Europy rozgrywanym w Mediolanie. W sobotnim spotkaniu finałowym zawodnicy prowadzeni przez trenera Nikoli Grbicia zmierzą się ze zwycięzcą meczu pomiędzy Francją a Finlandią. Była to już czwarta z rzędu potyczka pomiędzy Polską a Słowenią o awans do finału tego europejskiego czempionatu.

Droga do strefy medalowej obu drużyn była niezwykle imponująca. Polacy znaleźli się w półfinale po bardzo pewnych zwycięstwach bez straty seta nad reprezentacjami Łotwy w 1/8 finału oraz Niemiec w ćwierćfinale. Z kolei Słoweńcy w fazie pucharowej zdołali wyeliminować Serbię po triumfie 3:0, a następnie wygrali z reprezentacją Belgii 3:1.

Jak przebiegało to emocjonujące widowisko sportowe?

Pierwszy set od samego początku obfitował w zacięte wymiany piłek i zakończył się wynikiem 25:23 dla polskiej drużyny, głównie dzięki zepsutej zagrywce Klemena Cebulja. Zespół trenera Grbicia w pełni kontrolował wynik po objęciu wysokiego prowadzenia przy zagrywce Marcina Komendy, choć w końcówce ekipa Fabio Solego zdołała odrobić niemal całą stratę punktową po udanych blokach.

Druga partia to twardy opór Słoweńców, którzy świetnie spisywali się w defensywie, a asy serwisowe Nika Mujanovicia doprowadziły do stanu 15:15. Jednak ostatecznie to skuteczny atak Wilfredo Leona przypieczętował zwycięstwo Polski w tej odsłonie wynikiem 25:23. Trzeci set początkowo należał do rywali, ale biało-czerwoni szybko przejęli inicjatywę i triumfowali 25:18, kończąc mecz atakiem Szymona Jakubiszaka.

Kto był najlepszym polskim siatkarzem półfinału?

Liderem ofensywy zespołu broniącego mistrzowskiego tytułu okazał się Bartłomiej Bołądź, który zanotował na swoim koncie 14 punktów. Spotkanie pokazało jednak bardzo równe zaangażowanie całej polskiej kadry, ponieważ aż trzech innych zawodników, czyli Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon oraz Tomasz Fornal, zakończyło rywalizację z dorobkiem jedenastu punktów.

Polacy wystąpią w finale europejskich mistrzostw po raz drugi z rzędu, stając przed szansą zdobycia trzeciego w historii złotego medalu na imprezie tej rangi. Ekipa trenera Grbicia, podobnie jak to miało miejsce trzy lata temu przed zwycięskim turniejem w Rzymie, przystąpiła do rywalizacji jako aktualny triumfator Ligi Narodów.