Finał mistrzostw Europy siatkarzy. O której godzinie grają Polacy? Gdzie obejrzeć mecz?

Kiedy finał ME siatkarzy 2026? Data, godzina, transmisja TV

Jak przewidywali specjaliści, Biało-Czerwoni pewnie pokonali Słowenię, zapewniając sobie udział w starciu o mistrzowski tytuł. W wielkim finale zmierzą się z lepszym zespołem z pary Francja - Finlandia. Najważniejszą informacją dla kibiców jest data finałowego pojedynku. O złoty medal Polacy powalczą w sobotę, 26 września, punktualnie o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanałach Polsatu. Zmagania można będzie śledzić na żywo w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go, począwszy od godziny 20:45. Przedmeczowe dyskusje w studiu zaplanowano już na 16:00 (Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2). Ponadto, serwis SE.pl przygotuje tekstową relację na żywo z tego wydarzenia. Późna pora rozpoczęcia spotkania to znakomita wiadomość dla fanów, gdyż finał siatkarskiego Euro odbędzie się w tzw. prime time. O tej porze większość kibiców będzie mogła spokojnie zasiąść przed telewizorami i emocjonować się grą naszej reprezentacji.

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Polska reprezentacja w finale mistrzostw Europy siatkarzy

Warto przypomnieć, że podczas tegorocznych mistrzostw Europy Biało-Czerwoni zanotowali tylko jedną porażkę. Na zakończenie zmagań grupowych ulegli reprezentacji Bułgarii 2:3, jednak już wcześniej zapewnili sobie triumf w swojej grupie. Zanim doszło do tego starcia, odnieśli przekonujące zwycięstwa 3:0 nad Portugalią, Macedonią Północną, Izraelem oraz Ukrainą. W rundzie pucharowej nasza kadra kontynuowała świetną passę, eliminując trzech rywali bez straty choćby jednego seta. W 1/8 finału wygrali z Łotwą, a w ćwierćfinale z reprezentacją Niemiec. Półfinałowe starcie ze Słowenią, mimo przejściowych trudności, również zakończyło się pewnym zwycięstwem Polaków, które ostatecznie otworzyło im drogę do finału.

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