Widzowie wściekli na metamorfozy w "Top Model". "Oszpecili i wyrzucili"

Uczestniczki "Top Model" przeszły metamorfozy, u panów bez zmian

Program "Top Model" jest obecny w TVN od 2010 roku i od samego początku przyciąga widzów przed ekrany. Obecnie emitowana jest piętnasta edycja show, która zadebiutowała 2 września. Format nadal potrafi dostarczyć wielu emocji.

W poprzednim odcinku jurorzy wyłonili finałowy skład mieszkańców domu modelek i modeli, żegnając się z dużą grupą kandydatów. Z kolei najnowsza odsłona programu skupiła się na długo wyczekiwanych metamorfozach uczestników.

Zmiany wizerunku w programie regularnie budzą ogromne zainteresowanie zarówno wśród osób biorących w nim udział, jak i widzów. Po emisji odcinka w sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zwrócono uwagę, że fryzjerzy chętnie eksperymentowali z wizerunkiem modelek, podczas gdy fryzury panów zostały w dużej mierze nienaruszone.

Oglądając materiały z metamorfoz w "Top Model", w niektórych przypadkach trudno dostrzec wyraźne różnice. Przykładowo, u długowłosego Hugona – uważanego za jednego z faworytów – zdecydowano się jedynie na subtelne podcięcie końcówek i ledwie widoczną korektę koloru. Podobnie ostrożnie potraktowano pozostałych mężczyzn, skupiając się głównie na stylizacji.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku pań. Tutaj styliści nie szczędzili farby i nożyczek. Weronika z brunetki przeobraziła się w blondynkę, natomiast Leni przefarbowała włosy z blondu na ciemniejszy odcień. Julia, posiadaczka włosów sięgających do pasa, opuściła fotel z fryzurą do ramion. Mniejsze zmiany dotyczyły Martyny, u której jedynie odświeżono kolor odrostów, oraz Heleny, której obcięto grzywkę.

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Burza w sieci po metamorfozie Julii w "Top Model"

To właśnie Julia stała się bohaterką najbardziej radykalnej metamorfozy w tej edycji "Top Model". Fryzjerzy drastycznie skrócili jej długie włosy, pozostawiając bardzo krótką fryzurę. Co więcej, wkrótce po tej zmianie, decyzją jurorów, uczestniczka musiała pożegnać się z programem.

Taki rozwój wydarzeń rozwścieczył internautów. Widzowie zauważyli, że to nie pierwszy raz, kiedy osoba poddana największej metamorfozie zostaje szybko wyeliminowana. Pojawiły się nawet głosy, że Julia została oszpecona przez stylistów.

Dlaczego Hugonowi tak nie obcięli?; Bez jaj! Dość, że ją oszpecili to jeszcze wyeliminowali; Obcięli dziewczynie włosy i wyrzucili . To się nazywa szach mat; Jak oni mogli nie tylko ja oszpecić ? I dodatkowo wyrzucić w pierwszej sesji?!; Bezczelnym dla mnie jest robić nieudane metamorfozy i wyrzucać za nie z programu; Skrócenie tak, ale dlaczego aż tyle? Tak do ramion byłoby idealnie. Pięknie jej wtedy było; Dziewczyna z najciekawszą urodą ze wszystkich uczestniczek. Paskudnie obcięliście jej włosy. Z grzeczności powiedziała wam, że jej się podoba, gdzie widać było że nie czuje się komfortowo - pisali internauci.

Sama Julia postanowiła zabrać głos w tej sprawie i opublikowała komentarz, w którym podziękowała za "miły odbiór jej metamorfozy i przeróżne opinie". Podkreśliła, że każdy ma inny gust i zwróciła uwagę na fakt, że włosy w końcu odrosną.

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