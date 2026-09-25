Michał Danilczuk ma nową partnerkę. Spotyka się z byłą dziewczyną Kuby Wojewódzkiego

Relacja Michała Danilczuka z Julią Kuczyńską budziła emocje

Michał Danilczuk pojawił się w polskiej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" w 2022 roku, ale miał już wcześniej telewizyjne doświadczenie. Występował w produkcjach w Polsce i za granicą, a w 2020 roku wygrał brytyjski program "The Greatest Dancer" w stacji BBC One. Pracował też jako choreograf w brytyjskim "Strictly Come Dancing" i otworzył własną szkołę tańca w Londynie.

Na parkiecie polsatowskiego show tańczył z Jackiem Jelonkiem, Julią "Maffashion" Kuczyńską i Majką Jeżowską. Jego relacja z Maffashion wyraźnie wykraczała poza salę treningową. Po zakończeniu 14. sezonu "Tańca z Gwiazdami" wciąż byli blisko, a w mediach spekulowano, że ich przyjaźń zamieniła się w miłość.

Żadne z nich oficjalnie nie skomentowało plotek o romansie, ale chętnie spędzali czas w swoim towarzystwie. Wybrali się razem na wesele Roksany Węgiel, a Danilczuk pojechał z influencerką i jej synem na urlop. Ich relacja zakończyła się jesienią 2025 roku.

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Z końcem 2024 roku Michał Danilczuk zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" i został jurorem w programie "You Can Dance - Nowa Generacja" w telewizji TVN. Teraz widzowie mogą go oglądać w show "Azja Express", gdzie rywalizuje wspólnie z bratem. To właśnie tam wyznał, że ktoś skradł jego serce.

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Jest taka osoba i dlatego jestem bardzo szczęśliwy. [...] Myślę, że dojrzałem. Myślę, że jestem gotów i że jestem też tego przykładem. Ale też ja tego bardzo chciałem i cieszę się, że los tak sprawił

Tancerz nie ujawnił, kim jest jego wybranka. Serwis Pudelek ustalił jednak, że to postać doskonale znana z show-biznesu. Anonimowe źródło portalu twierdzi, że Michał Danilczuk związał się z Anną Markowską.

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Fani szybko zauważyli, że Danilczuk i Markowska od jakiegoś czasu zostawiają polubienia i komentarze pod swoimi publikacjami w mediach społecznościowych. Markowska zachęcała niedawno swoich fanów do udziału w warsztatach tanecznych prowadzonych przez choreografa.

Anna Markowska jest dobrze znana w polskim show-biznesie. W wakacje 2021 roku wrzuciła do sieci zdjęcie ze wspólnego odpoczynku z aktorem Pawłem Delągiem, co wywołało plotki o romansie, które szybko ucichły. Modelka brylowała też na salonach u boku Kuby Wojewódzkiego, z którym tworzyła związek w latach 2022-2022.

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