Ekstraklasa koszykarek. MB Zagłębie Sosnowiec wkracza w nowy sezon bez europejskich pucharów?

Rezygnacja z europejskich pucharów

W nadchodzącym sezonie MB Zagłębie Sosnowiec nie wystąpi w europejskich pucharach. Szkoleniowiec Piotr Gliniak wyjaśnił, że zeszłoroczny udział w tych rozgrywkach był dużym obciążeniem dla zespołu, zwłaszcza przy braku odpowiedniej rotacji w składzie. Ostatecznie wpłynęło to na wynik ligowy.

Dodatkowym ciosem w końcówce poprzednich rozgrywek była kontuzja Matei Tadić, która pogrzebała szanse zespołu na medal. Z tego powodu zarząd klubu oraz sztab szkoleniowy podjęli decyzję o wycofaniu się z Eurocup, by skupić wszystkie siły na zmaganiach w ekstraklasie koszykarek.

"Zatem pomysł w tym sezonie jest taki, żeby odpuścić Eurocup i skupić się na lidze krajowej, tym bardziej że grafik i tak jest dość mocno napięty" - tłumaczył szkoleniowiec.

Zmiany w składzie zespołu

W zespole na sezon 2026/27 z poprzednich rozgrywek pozostały zaledwie cztery zawodniczki: kapitan Martyna Pyka, Nina Micek, Martyna Kozik oraz Nadia Kłobukowska. Trener podkreślił, że mimo ograniczonych warunków budżetowych, udało się zbudować optymalny skład na zmagania w ekstraklasie koszykarek.

Przed samym startem rozgrywek drużynę osłabiła kontuzja podstawowej zawodniczki, Martyny Pyki. Klub szybko zareagował, pozyskując dwie doświadczone reprezentantki Polski w koszykówce 3x3: Aldonę Morawiec oraz Aleksandrę Zięmborską, co znacznie wzmocniło polską część rotacji.