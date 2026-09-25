Polska awansowała do finału ME siatkarzy. Z kim zagrają o złoto?

Trzeci złoty medal na wyciągnięcie ręki

Biało-czerwoni po raz drugi z rzędu zagrają w wielkim finale europejskiego czempionatu. Trzy lata temu w Rzymie polscy siatkarze pokonali Włochów. Teraz staną przed szansą na zdobycie trzeciego złotego medalu mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki.

Mecz półfinałowy odbył się w Mediolanie. Polscy siatkarze pewnie wygrali ze Słowenią 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). W dwóch pierwszych setach walka była bardzo zacięta, jednak w trzeciej partii Polacy zdecydowanie zdominowali rywali, przypieczętowując awans do finału turnieju.

Z kim Polacy zagrają w finale mistrzostw Europy?

Drugi mecz półfinałowy wyłoni rywala biało-czerwonych w sobotnim finale. Spotkanie pomiędzy reprezentacjami Francji i Finlandii wyłoni drugiego finalistę. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 21:00.

Polscy kibice z niecierpliwością oczekują na wynik tego spotkania. Finał mistrzostw Europy zostanie rozegrany w sobotę. Bez względu na to, z kim zagrają Polacy, emocje na boisku są gwarantowane, a stawka - obrona tytułu - niezwykle wysoka.