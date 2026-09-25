Ewa Farna zasłabła w trakcie nagrań. Na miejsce wezwano ratowników

Sukcesy Ewy Farnej. Polska wokalistka podbija czeskie stadiony

Muzyczna droga piosenkarki rozpoczęła się jeszcze w czasach jej dzieciństwa. Przełomem okazało się spotkanie z Leszkiem Wronką, znanym autorem tekstów i producentem, który dostrzegł w nastolatce ogromny potencjał. Współpraca szybko przyniosła wymierne efekty. Jej debiutancki album w języku czeskim, wydany w 2006 roku, zdobył status platynowej płyty. Dwanaście miesięcy później kolejny krążek powtórzył to wyjątkowe osiągnięcie. Z kolei na polskim rynku fonograficznym artystka zadebiutowała jesienią 2007 roku, stając się w krótkim czasie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci rodzimego show-biznesu.

Ostatnie lata to dla gwiazdy czas intensywnej pracy przede wszystkim na czeskim rynku muzycznym, gdzie regularnie zdobywa prestiżowe wyróżnienia. Jej popularność jest tak gigantyczna, że w 2023 roku udało jej się całkowicie zapełnić praską O2 Arenę. Co ciekawe, dwa lata później pojawiła się gościnnie na scenie obok Dua Lipy. Wokalistki wspólnie wykonały wielki hit „Na ostri noze” przed zgromadzoną w Pradze publicznością.

Bieżący rok przyniósł artystce kolejny powód do dumy. Z okazji dwudziestolecia swojej pracy artystycznej, jako pierwsza czeska piosenkarka solowa zdołała aż trzykrotnie wyprzedać bilety na koncerty na stadionie Fortuna Arena. Ten spektakularny triumf zachęcił ją do ogłoszenia występów również w Polsce. Fani będą mogli usłyszeć gwiazdę 28 i 29 kwietnia na warszawskim Torwarze, a wejściówki na te wydarzenia rozeszły się w błyskawicznym tempie.

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Ewa Farna zasłabła na planie programu. Interwencja ratowników medycznych

Oprócz występów na scenie, piosenkarka realizuje się także w roli osoby oceniającej młode talenty. W 2026 roku, po trzynastoletniej nieobecności, powróciła do fotela jurorskiego w „SuperStar”, będącego czeskim odpowiednikiem kultowego „Idola”. Niestety, podczas kręcenia jednego z epizodów doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. W trakcie pracy gwiazda niespodziewanie przerwała nagrania, tłumacząc, że musi natychmiast wyjść na zewnątrz z powodu silnego osłabienia organizmu.

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Sytuacja błyskawicznie przybrała dramatyczny obrót, ponieważ tuż po opuszczeniu telewizyjnego studia artystka straciła przytomność. Ekipa natychmiast wezwała ratowników medycznych, którzy udzielili jej niezbędnej pomocy. Stan zdrowia nie pozwolił wokalistce na kontynuowanie pracy, dlatego program dokończono bez jej udziału. Niedługo potem piosenkarka zamieściła w sieci specjalny komunikat. Wyjaśniła w nim, że zasłabnięcie było wynikiem skrajnego przemęczenia, gdyż na plan zdjęciowy trafiła zaledwie kilka dni po wyczerpujących występach jubileuszowych i ewidentnie przeceniła swoje możliwości.

Odcinki z castingami kręcono zaledwie kilka dni po moich trzech koncertach w Edenie. Chyba myślałam, że jestem niezniszczalna, że dam radę wszystko ogarnąć. Niestety, a może na szczęście, każdy ma swoje granice i dopadło mnie skrajne wyczerpanie. Perpetuum mobile w praktyce – trochę przeżyłam to, o czym napisałam w piosence. Cieszę się z tej lekcji, cieszę się, że chłopaki poradzili sobie beze mnie, i jeszcze raz im za to dziękuję. Tym razem więc cieszcie się zakończeniem odcinka w czysto męskiej energii - napisała na Instagramie.

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