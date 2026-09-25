Wiktor Nowak powołany przez Jana Urbana. Młody talent zachwyca w Slavii Praga

Nowy talent w kadrze. Wiktor Nowak podbija ligę czeską

Trener Jan Urban zaskoczył decyzją, zapraszając na zgrupowanie 22-letniego Wiktora Nowaka. Ten utalentowany zawodnik zbiera znakomite recenzje w Czechach i stoi przed szansą premierowego występu w narodowych barwach. Po przenosinach z Górnika Zabrze do Slavii Praga błyskawicznie wywalczył sobie mocną pozycję, a jego bezkompromisowy styl gry i świetne wyniki budzą podziw. Warto prześledzić jego nietypową ścieżkę – od gry w małej miejscowości po szansę w pierwszej reprezentacji, która może uczynić z niego nową gwiazdę kadry.

Przeczytaj także: PZPN znalazł następcę Orlenu! Oficjalnie: Lidl nowym głównym sponsorem

16

Transfer z Górnika Zabrze do Slavii Praga. Wiktor Nowak rośnie w siłę

Wiktor Nowak to zawodnik, dla którego początek obecnych rozgrywek jest pasmem sukcesów. Latem 2026 roku ten obiecujący pomocnik opuścił Górnika Zabrze na rzecz utytułowanej Slavii Praga, od razu wyrastając na istotny element drużyny. Dzięki ofensywnemu nastawieniu, nieszablonowym zagraniom i doskonałym statystykom zyskał sympatię zarówno fanów, jak i fachowców. Dobre mecze na europejskich arenach dodatkowo uwypukliły jego wielki talent. Ukoronowaniem tej formy stało się zaproszenie od selekcjonera Jana Urbana do głównej kadry, co jest ogromnym wyróżnieniem dla tego młodego piłkarza.

Wiktor Nowak – od Pegaza Drobin do kadry. Droga młodego reprezentanta

Zawodnik urodził się 20 września 2004 roku w Drobinie i to tam, w drużynie Pegaza, stawiał swoje pierwsze kroki na murawie. Jego umiejętności szybko zostały zauważone przez skautów Legii Warszawa, co zaowocowało czteroletnim szkoleniem w jej akademii. Prawdziwy debiut w dorosłej piłce zanotował jednak w maju 2022 roku jako gracz Znicza Pruszków. Właśnie na tym etapie jego kariera nabrała tempa, prowadząc w lutym 2025 roku do transferu do Górnika Zabrze. W międzyczasie zdobywał też boiskową dojrzałość podczas okresu wypożyczenia do Wisły Płock.

Kariera reprezentacyjna Nowaka rozwijała się systematycznie przez różne kategorie wiekowe. Swój pierwszy występ w zespole Polski do lat 20 zaliczył w październiku 2024 roku, a już w kolejnym spotkaniu zdobył debiutancką bramkę. W sierpniu 2025 roku awansował do kadry U-21, w której z czasem stał się kluczowym zawodnikiem. Obecnie, mając 22 lata, stoi przed najbardziej prestiżowym wyzwaniem w swoim piłkarskim życiu – możliwością gry w pierwszej reprezentacji Polski.

QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza Pytanie 1 z 20 Zieliński ma na imię: Piotr Paweł Patryk Następne pytanie