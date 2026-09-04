Krewni gwiazd uczestnikami "Top Model". Tak córka aktorki i brat aktora wypadli przed jurorami

2 września rozpoczął się już 15. sezon polskiej wersji programu "Top Model". Na widzów czekało wiele nowości - po odejściu Michała Piróga nową prowadzącą została Klaudia El Dursi, a opiekunem uczestników - Miłosz Kulesza. Świeża twarz pojawiła się też za stołem jurorskim: do panelu dołączyła Ewelina Gralak. Jednak to nie zmiany w ekipie były największym zaskoczeniem. Widzowie zdziwili się udziałem aż dwóch osób ze znanym nazwiskiem. Oto one!

Tymoteusz Rozbicki w "Top Model". Brat Nikodema też jest aktorem

Nazwisko wcale nie musiało wybrzmieć na głos, by widzowie szybko dostrzegli podobieństwo tego uczestnika do brata! 24-letni Tymoteusz Rozbicki jest młodszym o dekadę bratem aktora Nikodema Rozbickiego. Również jest aktorem - ukończył studia w tym kierunku. Jak jednak szczerze przyznał na antenie "Top Model", castingi w jego zawodzie nie przynoszą owoców, więc zdecydował się na spróbowanie swoich sił w innej branży.

- Ludzie się na mnie nie decydują. Marzę, żeby być modelem. Chciałbym zobaczyć, z czym to się dokładnie je. Czy mam jakieś pojęcie na temat modelingu? Mam znikome - powiedział.

Zobacz też: Internauci nie mają wątpliwości. Królik wygląda jak znany amerykański aktor?!

Olga Borys ma zjawiskową córkę. 19-letnia Mira Majchrzak wystartowała w "Top Model"

Kiedy opadło pierwsze zaskoczenie znajomym nazwiskiem, na wybieg weszła kolejna osoba, która urodę odziedziczyła w genach. 19-letnia Mira Majchrzak, podobnie jak Tymoteusz, nie wspominała przed kamerami o swoim pochodzeniu czy rodzinnych powiązaniach. Uczestniczka porównana przez jury "Top Model" do Vanessy Paradis jest córką znanej pary aktorów - Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka.

Jak Wam się spodobali krewni znanych aktorów? Fotki z nowego "Top Model" znajdziecie w naszej galerii poniżej.

18

"Top Model" powraca

Czas pokaże, kto wygra 15. edycję programu "Top Model". Hit TVN-u jest transmitowany w środy o 21:30. Decyzją internautów, do stawki show dostał się już Szymon Korthals. Podczas majowych castingów kandydatów przeglądali natomiast zarówno jurorzy, jak i dołączający do programu Klaudia El Dursi i Miłosz Kulesza. Przypomnijmy, że zwycięzcą ostatniej edycji jest Michał Kot.

Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie